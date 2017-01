Moda primavera estate 2017: le decoltè in vernice del marchio Casadei. Le scarpe si sa sono un altro accessorio molto amato dalle donne. La moda ne propone di diversi modelli con cui le donne amano giocarci con abbinamenti, dai più semplici ai più originali, e scegliere con cura il modello da indossare per le diverse occasioni. Le ultime tendenze primavera estate 2017 vestiranno i vostri piedi di lucida e affascinante vernice con le docoltè del marchio Casadei. Le proposte del marchio portano in passarella un tacco a spillo Blade a contrasto 120mm con il dettaglio di un fiocco in vernice, presente nelle nuance di rosa cipria, bianco e panna. Interno in pelle e suola in cuoio. Colori caldi si accendono sull’altra proposta di decoltè multicolor con stampa batik che può variare leggermente da un modello all’altro. Per un look più trasgressivo e particolare la tomaia assume una stampata a rilievo o un effetto coccodrillo. Davvero unica in nuance blu elettrico.

Moda primavera estate 2017: le proposte di decoltè in vernice di Sergio Rossi.

Anche il brand Sergio Rossi lancia proposte di decoltè in vernice con tacco rivestito in vernice 105mm, modello a punta e suola in cuoio in una nuance di rosa accesa. Davvero unico il modello di decoltè in pelle laminata lucida, dove i diversi riflessi creano riflessi arcobaleno. Non mancano poi le classiche proposte in nero, rosso e rosa antico.