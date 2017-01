Music quiz: anticipazioni ed ospiti della puntata di questa sera venerdì 13 gennaio 2017

Music quiz, anticipazioni ed ospiti. Dopo la pausa dell’Epifania torna un nuovo appuntamento con Music quiz, il game show di Rai 1 condotto da Amadeus. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali, in collegamento con l’Auditorium Rai di Napoli, otto personaggi famosi si sfideranno divisi in due squadre per cercare di indovinare quale sia l’interprete delle canzoni che vengono fatte ascoltare in studio. Secondo le ultime anticipazioni i super ospiti che si sfideranno in questa nuova puntata di Music quiz sono: Amanda Lear, Iva Zanicchi, Debora Villa, Giorgia Surina, Pupo, Biagio Izzo, Simone Montedoro e Filippo Magnini. Tra gli altri personaggi ospiti in studio ci sono anche la cantante Fiordaliso ed il doppiatore ed attore Luca Ward…

Questa sera torna una nuova puntata di Music quiz, il game show musicale di Rai 1 che ci intratterrà in prima serata con il suo quarto appuntamento. Al termine di tutte le manche, i componenti della squadra che ha ottenuto più punti, si sfideranno nel gioco finale che eleggerà il Campione della puntata.