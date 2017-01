Pensioni oggi 13 gennaio 2017, le novità. Sul fronte pensioni, dopo le ultime dichiarazioni di Tito Boeri. “I voucher andrebbero cambiati, non cancellati”. Nel giorno in cui la Consulta decide sui quesiti referendari della Cgil – uno di questi, com’è noto, chiede proprio l’abrogazione dei buoni lavoro – il presidente dell’Inps Tito Boeri prende posizione in un’intervista rilasciata a Repubblica, dichiarando di intravedere “molta ipocrisia”, facendo chiaramente riferimento all’utilizzo dei buoni da parte di Cgil emerso nei giorni scorsi.“Un episodio tutt’altro che isolato – afferma Boeri sottolineando come nell’ultimo anno la Cgil abbia investito 750 mila euro in voucher – non si tratta quindi né solo di Bologna né solo di pensionati. Anche altri sindacati hanno massicciamente usato questi strumenti, ad esempio la Cisl ne ha utilizzati per un valore di 1 milione e mezzo di euro”.

“Basta fango”, i pensionati che vengono retribuiti con i voucher per prestazioni di lavoro occasionale per il sindacato sono circa 600. La risposta dello Spi-Cgil al presidente dell’Inps, Tito Boeri, non si è fatta attendere. Ha spiegato il sindacato che si tratta di volontari in pensione che forniscono la loro attività solo saltuariamente per un massimo di 3/4 ore al giorno in attività di supporto e di accoglienza nelle 4mila sedi, sul territorio nazionale, con un compenso massimo di 150 euro al mese. Il dato fornito dallo Spi-Cgil sul numero delle persone retribuite con i voucher “conferma quanto dichiarato dal presidente Inps, Tito Boeri, secondo il quale il sindacato ha speso nel 2016 circa 750mila euro in buoni lavoro. Ciò che invece il presidente non ha detto è quante persone sono state effettivamente retribuite in questo modo, forse perché questo dato avrebbe ridimensionato il problema che invece evidentemente si voleva sollevare”.

Lavoro, voucher, le ultime di Cesare Damiano e di Patrizia Maestri.

Sul fronte voucher si fa sentire, dopo la decisione della Consulta anche Cesare Damiano: “Siamo in presenza di sei proposte di legge in gran parte coincidenti, che vanno nella direzione di un ritorno alla legge Biagi del 2003, una legge ragionevole”. Così il presidente della commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, dopo l’inizio dell’esame sugli interventi di modifica dei voucher. Ora si tratta di arrivare a un testo unificato e a breve in commissione dovrebbero anche iniziare delle audizioni. “Mi auguro che il governo prenda in considerazione la nostra proposta”, spiega Damiano, che sui tempi però non si sbilancia: “l’obiettivo è fare una buona legge”, come riporta l’agenzia Ansa.

“Le decisioni della Corte Costituzionale non si commentano ma di esse si prende atto sempre con rispetto. Accogliamo quindi la decisione della Consulta di ammettere la consultazione referendaria sui quesiti proposti dalla Cgil su voucher e appalti e di rigettare quello sull’articolo 18. Ora è compito della politica, nelle settimane che ci separano dal voto, rispondere con coerenza alle sollecitazioni degli oltre 3 milioni di cittadini che hanno sostenuto l’iniziativa del Sindacato. Io stessa avevo firmato per i due quesiti oggi dichiarati ammissibili”. Questo il commento di Patrizia Maestri, deputata PD e relatrice in Commissione Lavoro della proposta di riforma dei voucher. “La Commissione Lavoro – prosegue Maestri – ha iniziato a confrontarsi sulla riforma dei voucher quasi un anno fa, a partire dalla proposta di legge presentata come primo firmatario dal Presidente Cesare Damiano e sottoscritta da oltre 100 deputati democratici. Nel frattempo è intervenuto anche il Governo introducendo la ‘tracciabilità’ che rappresenta uno strumento essenziale per il contrasto all’abuso nell’utilizzo dei voucher, ma ancora non sufficiente.

Pensioni dei lavoratori precoci: il beneficio per per i lavoratori precoci previsto nella legge di Stabilità.

L’inps ha pubblicato alcune schede informative semplificate sulle principali novità in materia previdenziale, in particolare le nuove misure sulle pensioni, introdotte dalla legge di Bilancio 2017. L’Articolo 1, comma 199 e seguenti Legge di Bilancio 2017, prevede la possibilità, per i lavoratori che hanno iniziato a lavorare prima del compimento dei 19 anni, di accedere con un requisito contributivo ridotto alla pensione anticipata. Ai lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria e alle sue forme sostitutive ed esclusive, con almeno 1 anno di contribuzione per periodi di lavoro effettivo svolti prima del compimento del 19° anno di età e che siano nelle seguenti condizioni: lavoratori dipendenti in stato di disoccupazione per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale3 e che non percepiscono più da almeno tre mesi la prestazione per la disoccupazione loro spettante; lavoratori dipendenti e autonomi che assistono al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; lavoratori dipendenti e autonomi che hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; lavoratori dipendenti addetti a lavori usuranti o che svolgano da almeno 6 anni in via continuativa una delle seguenti attività: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici; conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; conciatori di pelli e di pellicce; conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion; personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido; facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati; personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.

Le Pensioni anticipate per il lavoratori precoci: beneficio e modalità per la richiesta.

I lavoratori interessati dal mese di maggio 2017 potranno ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione. Tale requisito è soggetto al normale adeguamento alla speranza di vita. La riduzione riguarda sia i lavoratori che le lavoratrici: il requisito si abbassa di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Il beneficio verrà riconosciuto, dopo la presentazione di apposita domanda, a condizione che l’interessato risulti in possesso dei requisiti necessari per essere definito ‘precoce’ e rientri nel contingente numerico che tiene conto dei limiti di spesa previsti dalla norma. Le modalità di effettuazione del monitoraggio ai fini dell’ammissione al beneficio in esame saranno stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Se si accede alla pensione usufruendo della riduzione per i lavoratori precoci non si può svolgere lavoro subordinato o autonomo fino al raggiungimento dei requisiti ordinari di pensione anticipata e non si possono ottenere altre maggiorazioni previste per i lavoratori precoci.

Pensioni, le novità nella legge di stabilità: regime sperimentale donna (c.d. opzione donna)

Sul fronte pensioni anticipate, le schede informative semplificate sulle principali novità in materia previdenziale, in particolare le nuove misure sulle pensioni, introdotte dalla legge di Bilancio 2017, danno delucidazioni anche sul meccanismo Opzione donna. Si tratta di un beneficio che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianità con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1° gennaio 2008 in poi. E’ un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2015. Si rivolge alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di: anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l’opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015: un’anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (per le gestioni esclusive dell’AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni); un’età anagrafica di 57 anni, se dipendenti, e di 58, se autonome. Dal 1.1.2013, con gli adeguamenti alla speranza di vita cui all’articolo 12 della legge n. 122 del 2010, il requisito di accesso è divenuto di 57 anni e 3 mesi per le lavoratrici dipendenti e 58 anni e 3 mesi per quelle autonome. La facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1.1.2013.

Pensioni anticipate ed opzione donna: condizioni e decorrenza.

La lavoratrice deve accettare che la pensione venga liquidata interamente con il calcolo contributivo. Al momento della decorrenza del trattamento, inoltre, la lavoratrice deve cessare l’attività di lavoro dipendente. La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi, se lavoratrice dipendente, (18 mesi, se autonoma) dalla data di maturazione dei requisiti previsti. Le lavoratrici dipendenti nate nell’ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori 4 mesi relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016.

Opzione donna: le modalità di presentazione delle domande.

La domanda per accedere al regime opzione donna deve essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso uno dei seguenti canali: Web, ossia accedendo ai servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN o SPID attraverso il portale dell’Istituto, telefono, ossia contattando il contact center integrato, al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; patronati e tutti gli intermediari dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.

Ti potrebbe interessare anche: Riforma Pensioni tutte le ultime novità.