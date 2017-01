Luca Argentero e Cristina Marino, ultime news. Amore a gonfie vele tra Luca Argentero e Cristina Marino, la sua nuova compagna, che si racconta a Vanity Fair e rivela che Luca è davvero il suo uomo ideale: “Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più. Mi sono detta ‘sì, è lui’ la prima volta che ho aperto il frigorifero a casa sua. Sembrava che la spesa l’avessi fatta io: hamburger vegetali, zenzero, lime. È stato fantastico”. La Marini ha ribadito al settimanale di non essere stata la causa della fine del matrimonio tra Argentero e Myriam Catania: “Non mi permetterei mai di mettermi in mezzo a un matrimonio. Credo molto nel karma e sono convinta che tutto torni indietro, tanto il bene quanto il male”, ha detto Cristina in proposito.

Rocio Morales e Raul Bova, le ultime news.

L’amore alla grande anche per la coppia formata da Rociò Munoz Morales e Raoul Bova! L’attrice ha raccontato a Vanity Fair come sia impossibile per lei essere gelosa del compagno e padre di sua figlia Luna: “Raoul non è nemmeno molto geloso. Non lo sono neppure io. Avrei un grosso problema se lo fossi. Lui piace a tutte, pure a mia madre. Io dico: avanti, guardatelo”. Il loro rapporto tra i due bellissimi attori è sempre di grande stima e affiatamento, e la Morales spende grandi complimenti per il coompagno:”Raoul è un uomo molto serio. Col tempo, abbiamo imparato a conoscerci. E ci capiamo sempre di più. E’ il classico uomo che ama ricevere attenzione dalla propria donna. Gli piace essere coccolato. Se sfugge un piccolo dettaglio, magari può anche sentirsi trascurato. Anche io sono così, e questo ci fa cercare gli equilibri giusti. Siamo una bella squadra. Io sono più pratica: penso a cosa si mangia, a pagare le bollette, a organizzare le giornate della bambina…”. Raoul è anche molto romantico: “Sul set di ‘Un passo dal cielo’, per più di una settimana, ogni giorno mi ha fatto trovare una rosa rossa nell’auto che veniva a prendermi prima delle riprese. Di fronte a una giornata storta, quella rosa illuminava tutto. Mi sentivo felice solo a vederla”.