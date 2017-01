Serie A, anticipi 20° giornata: probabili formazioni, diretta tv e ultime news di Crotone – Bologna e Inter – Chievo. La serie A torna in campo sabato 14 gennaio 2017, alle 18:00 con la sfida ad alta tensione Crotone – Bologna. I calabresi sono ultimi in classifica (9 punti), a pari merito col Pescara, ma devono recuperare la partita con la Juventus che non si è giocata per via della Supercoppa Italiana del 23 dicembre. Il Bologna è al quindicesimo posto, troppo lontano dalla zona Europa League e a +10 dal Palermo, terzultimo in classifica.

Entrambe le squadre sono in cerca di riscatto dopo le sconfitte subite nell’ultimo turno contro Lazio e Juventus. Davide Nicola recupera Cordaz in porta dopo la squalifica e dovrebbe schierare dal primo minuto gli uomini migliori che a disposizione (Palladino, Falcinelli e Trotta). Il Bologna di Donadoni punta ancora sui giovani Di Francesco e Krejici a sostegno di Destro. Si prevedono difese chiuse e pochi gol, in una partita che per il Crotone vale come una finale.

Serie A, anticipi 20° giornata: probabili formazioni, diretta tv e ultime news.

Alle 20:45, l’Inter ospita il Chievo allo Stadio San Siro, nel quale esordirà il nuovo acquisto Gagliardini. Il giovane bergamasco sostituirà lo squalificato Brozovic e affiancherà Kondogbia nella diga davanti alla difesa e dietro i tre trequartisti Joao Mario, Candreva e Perisic. In attacco inamovibile Mauro Icardi. Panchina per Ever Banega, al centro di voci di mercato che lo hanno avvicinato prima in Cina e poi a Siviglia, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno.

Pioli è alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Il Chievo di Maran è reduce dalla brutta sconfitta rimediata in casa contro l’Atalanta. I veneti giocheranno col 4-3-1-2, con Birsa dietro le punte Meggiorini e Pellissier. Il Chievo fuori casa ha un cattivo rendimento, mentre l’Inter è una delle squadre attualmente più in forma della serie A, grazie alla cura Pioli che ha rivitalizzato la squadra. Diretta TV: Crotone – Bologna (Sky Calcio 1, alle 18:00); Inter – Chievo (Sky Calcio 1 e Premium Sport, alle 20:45).