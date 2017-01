Tagli capelli 2017: tendenze del momento, la frangia must have del nuovo anno

Tagli capelli 2017, gli styling di tendenza. Le tendenze capelli 2017 rivedono il ritorno di un grande must, la frangia. Declinata in tante versioni differenti ed adattata ad ogni taglio di capelli, la frangia rimane un accessorio di grande tendenza, perfetta per esaltare al meglio quelli che sono i nostri punti di forza o eventualmente per nascondere qualche piccolo difettuccio. Ad ogni fisionomia del viso si adatta un tipo di frangia differente ed è bene scoprire quale sia quella più adatta a noi prima di procedere con un taglio netto. I tagli di capelli proposti in questo 2017 vedono il grandissimo ritorno della frangia; dai capelli lunghi a quelli corti, dai lisci ai mossi, ce n’è davvero per tutti i gusti.

Tagli capelli 2017: tutti i nuovi tagli capelli con frangia per il nuovo anno.

Se si ha voglia di cambiare look senza però optare per un nuovo taglio di capelli, la frangia è la soluzione migliore. Para, a mo di ciuffo, corta, sbarazzina o voluminosa, ad ogni viso la sua. Nei tagli di capelli proposti in questo 2017 la frangia è una grande protagonista; i caschetti con frangia, sia lisci che mossi, sono di grandissima tendenza. Nei pixie la frangia è declinata in versione cortissima, in versione sbarazzina o a mo di ciuffo. Uno dei tagli di capelli di tendenza di questo 2017, l’ob swag, la vede declinata in versione super sfilata e messy. Le opzione tra le quali scegliere sono davvero moltissime, quello che è bene però sapere è se il tipo di frangia scelto si sposa con la fisionomia del nostro viso…

Tagli capelli 2017: ad ogni forma del viso la sua frangia, come scegliere al meglio.

La frangia è sicuramente un elemento di tendenza in questo 2017 e contribuisce a rinfrescare immediatamente un look un po’ spento. Tutte le donne che hanno deciso di dare un taglio al loro ciuffo dovrebbero tenere in considerazione alcuni parametri: tendenzialmente la frangia serve a mettere in evidenza ciò che si trova al di sotto di lei. Se si vogliono mettere in evidenza i nostri occhi o la nostra bocca è sicuramente perfetta; un ciuffo laterale si sposa con ogni forma di viso, mentre la frangia para alla Cleopatra è più indicata per rendere più sottile un viso ovale. La frangia cortissima contribuisce a rendere sbarazzino il nostro look ed è sicuramente più adatta ad una ragazza giovane. In generale la frangia è ampiamente utilizzata per correggere eventuali problemi dell’attaccatura dei capelli, come la fronte alta o troppo ampia.