Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli medi impreziositi da riflessi naturali

Tagli di capelli primavera estate 2017: i riflessi per dar luce alle chiome. Voglia di cambiamento ma non troppo? Si sa, ogni volta che una donna prospetta un cambiamento comincia sempre dai capelli, ma alle volte non si è pronti per un taglio drastico e allora si può puntate su un caschetto (o bob), indicati per l’estrema versatilità e per la possibilità di poterlo personalizzare e declinare in decine di modi diversi, su qualsiasi tipo di viso. Un taglio di capelli scelto dai principali saloni di bellezza e, di conseguenza, dalle tante donne che hanno approcciato a questo stile. Un modo per renderlo ancora più originale e particolare è giocare con i riflessi, in grado di donare una maggiore lucentezza alla chioma per un risvolto moderno e innovativo.

Tagli di capelli primavera estate 2017: la scelta cade sui tagli medi.

Il bob è certamente una soluzione perfetta per coloro i quali vogliono mettere da parte un taglio lungo e non si vuole stravolgere però l’aspetto con un taglio troppo corto. La lunghezza può variare: dalla mascella a una lunghezza quasi sopra le spalle, impreziosito con una frangia o con una riga laterale, e onde morbide solo sulle punte. I tagli di capelli medi sono tra i più diffusi sulle chiome delle italiane, tanto che ogni giorno queste lunghezze vengono adottate da tantissime donne di tutte le età, sempre più convinte della validità di questo genere di stile versatile. Dagli stili minimali a quelli più vistosi, acconciature più o meno tradizionali e accessori da inserire sulla chioma per poter arricchire e valorizzare i propri sforzi.