Verissimo, anticipazioni ed ospiti. Sabato 14 gennaio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin ed in onda ogni sabato a partire dalle ore 16.10. Come ogni settimana gli ospiti in studio saranno moltissimi e si racconteranno in lunghe interviste. Nella puntata di sabato scorso si erano seduti nello studio di Verissimo Enrico Papi, Sergio Assisi, Stefania Sandrelli con la figlia Amanda ed il conduttore, mentore e chef Simone Rugiati. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali nella prossima puntata di Verissimo si tornerà a parlare della fiction più seguita in Italia, Il segreto, anche se ancora non è trapelato il nome dell’ospite d’eccezione. Super ospite d’eccezione in questa puntata di Verissimo anche per quanto riguarda la tv italiana; secondo le ultime anticipazioni sarà infatti presente in studio Gerry Scotti.

Sabato 14 gennaio 2017 tornerà su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Secondo le ultime anticipazioni tra i tanti argomenti che verranno trattati, ci sarà sicuramente l’Isola dei Famosi. Oggi sono trapelate parecchie anticipazioni al riguardo e Vladimir Luxuria è stata scelta come opinionista, mentre sembrerebbe che a Stefano Bettarini toccherà il compito di fare l’inviato sull’isola. Stando a quanto detto durante la scorsa puntata di Verissimo, sabato dovrebbero arrivare ulteriori informazioni anche su una delle ex coppie più amate del mondo dello spettacolo; sono sempre più insistenti le voci che vorrebbero Stefano e Belen di nuovo insieme, soprattutto dopo le ultime foto che li ritraevano in vacanza in montagna. I fan sperano che la nuova puntata di Verissimo possa fare luce sulla situazione…