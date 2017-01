Brindisi, Al Bano sta lavorando alla registrazione del video legato alla canzone che presenterà al Festival di Sanremo. Le riprese dovrebbero concludersi in giornata nella città pugliese alla quale Albano Carrisi è molto legato. Il titolo del brano – e della clip – è “Di rose e di spine”, e naturalmente è prodotto dalla “Albano Carrisi Production”, mentre la sua cura è dovuta alla società “Passo uno”. Gianni De Blasi ne è il regista. Sony Music si occuperà della distribuzione del filmato, che sarà rilasciato a febbraio, in concomitanza con il Festival della Riviera dei Fiori.

Al Bano per le strade e per gli angoli di Brindisi.

Anche la sceneggiatura della clip è stata realizzata da De Blasi. Il video mostra Al Bano e gli altri attori che – ricapitolando i momenti salienti delle loro vite – si aggirano per gli angoli più suggestivi della città di mare pugliese. Secondo il giornale on line ‘Brindisi Libera’, le riprese si sono svolte in viale Regina Margherita, presso il villaggio Pescatori, su un bus che attraversa la città e infine in una casa privata del bellissimo centro storico. Prima di decidere di ambientare il suo video nel capoluogo salentino, Albano Carrisi aveva incontrato la sindaca della città, Angela Carluccio, confermando nel colloquio il profondo amore che lo lega alla sua terra.