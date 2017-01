Amici 2016-2017 Ed. 16, diretta della puntata di sabato 14 gennaio 2017. Una nuova puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 sta per tornare su Canale 5, in onda sabato 14 gennaio 2017 a partire dalle ore 14.10 con la conduzione di Maria De Filippi. E’ il primo speciale del sabato che viene trasmesso dopo la pausa natalizia ed essendo già stato registrato con molto anticipo sono trapelate moltissime anticipazioni. Secondo le ultime news la puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 si dovrebbe aprire con l’ingresso in studio di Briga, il quale presenterà l’ultimo singolo estratto dal suo album Talento. La puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 prosegue poi con la sfida a squadre e con le sfide dei ragazzi rimaste in sospeso…

Amici 2016-2017 Ed. 16, anticipazioni e diretta: le sfide dei ragazzi ed allievi eliminati.

Amici 2016-2017 Ed. 16 torna su Canale 5 con un nuovo speciale, ed i fan non vedono l’ora di vedere le esibizioni dei ragazzi della scuola più amata d’Italia. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali la puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 vedrà le due squadre affrontarsi, per poi proseguire con le sfide di Riccardo ed Alessio e con due esami; due allieve saranno sottoposte ad esame e una di loro sarà eliminata. Per scoprire cosa accadrà nella puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 non ci resta che seguire la diretta.