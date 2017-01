Amici 2017 Ed. 16: nuove candidature e cambio dei capitano delle squadre. Oggi nella puntata di Amici lo schieramento a squadre dei ragazzi continua ma qualcosa di nuovo accade. I capisquadra sono stati messi in discussione. E ci sono anche delle candidature per il ruolo che aveva Lo Strego da parte di Francesco e Andreas. I due nuovo candidati fanno i loro appelli. È chiamato a fare il suo appello anche lo Strego e i ragazzi sono chiamati ai voti. Il cantante sembra sollevato dall’ipotesi di perdere l’incarico e Francesco viene votato nuovo capitano. Lo stesso avviene nella squadra di Riccardo. Mike si candida come nuovo capitano e anche Riccardo è chiamato a fare il suo appello e anche in questo caso i ragazzi sono chiamati ai voti. Viene riconfermato Riccardo. Ma i colpi di scena non terminano qui: Mike cambia squadra con lo Strego! Un ultimo cambiamento lo apporta la Celentano: sposta Giulia nella squadra di Francesco per equità nella danza.

Amici 2017 Ed. 16: la sfida a squadre.

Prima prova di ballo tra Andreas e Vittoria. Per lui coreografia hip-hop con Marcello. Per lei passo a tre sulle note di Hallelujah. Garrison in un primo momento sembra propenso a dare il voto ad Andreas ma è solo illusione. Vittoria vince la sfida e il punto va alla squadra di Riccardo. La sfida continua con la prova di canto, Mike Bird in Angie contro Lo Strego in Il cielo in una stanza. Stravince Mike. Lo Strego appare sconfortato e afferma: “Da tre puntate non prendo punti, il mio tracollo nella scuola continua”. Ma intanto le volontà di voler cambiare squadra non finiscono: Federica vuole cambiare squadra, anche Marta, ma il tutto viene sospeso a decisione. Prova di ballo, Sebastian in un passo a due (sulle note del singolo di Boosta) contro Oliviero in un assolo classico. Ovviamente Sebastian esclude la Celentano dalle votazioni. Vince Sebastian 3-2. La sfida continua con la prova di canto: Federica nell’inedito Attraversando gli anni contro Alessio in Dedicato a te dove stravince lei. E si continua con il ballo, Lorenzo (che esclude inspiegabilmente Kledi dalle votazioni) con 5 ballerini professionisti incappucciati contro Erik in un passo a tre. Il vincitore è Lorenzo. Infine di nuovo il canto: Giada (inizialmente a terra e con lo sguardo chino) contro Elisa (che ricorre al megafono). Vince quest’ultima e la vittoria è della squadra di Riccardo. Vanno in sfida Lorenzo e Francesco.