Amici 2017 Ed. 16: Ospite della trasmissione Briga. Ospite delle puntata di oggi di Amici 16 è Mattia Briga, il rapper a volte discusso e a volte amato anche lui figlio della casa di Amici di Maria De Filippi. Evidentemente emozionato saluta tutti i professori e prima di esibirsi afferma: “Con Boosta ho avuto l’onore di collaborare. Amici mi manca troppo, sono emozionatissimo, ho il cuore a duemila come stavo in mezzo ai ragazzi”. Maria De Filippi e la Celentano gli ricordano simpaticamente quando non amava Adriano, lui sta al gioco e dice: “Ora mi piace!”. Diazepam è il nuovo singolo tratto dall’album Talento che Briga esegue dal vivo.

Amici 2017 Ed. 16: Raffaella sotto esame.

Comincia la sfida a squadre e Maria De Filippi rende noto che chi non è stato schierato per due volte di fila può andare incontro alla proposta di eliminazione. Raffaella, facente parte della squadra di Strego, è una degli allievi tirati in causa e si esibisce davanti alla commissione. Lo Strego chiarisce: “Tutti hanno votato e non l’hanno ritenuta schierabile rispetto ad altri ballerini”. Comincia l’esibizione di Raffaella. Raffaella balla due passi a due, uno con Marcello e l’altro con Stefano. Kledi osserva: “Nel secondo eri instabile in tutti i passaggi, non puoi dire di aver fatto bene”. La ragazza si difende: “Non è questo lo stile con cui ero entrata qua dentro”. La Celentano insorge chiedendole: “Qual è il tuo stile?”. La ballerina afferma che il suo stile resta quello di Veronica, ma nonostante ciò si cimenta in un tango…