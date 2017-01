Amici 2017 Ed 16, la puntata di oggi, sabato 14 gennaio 2017: Raffaella eliminata

Torna oggi, sabato 14 gennaio 2017, lo speciale del sabato pomeriggio della scuola più amata d’Italia, Amici 2017 Ed. 16. Dopo la lunga pausa natalizia, assisteremo nuovamente alle sfide di canto e di ballo tra le due quadre, e assisteremo alla crescita professionale dei ragazzi della scuola. Ad Amici 2017 Ed. 16 ci sono due allieve che sono sempre rimaste in panchina: dovranno, dunque, sostenere un esame per scoprire chi di loro verrà eliminata. La prima allieva ad esibirsi sul palco di amici è Raffaella, talentuosa ballerina che però, come chiarisce Lo Strego, non hanno ritenuto schierabile rispetto agli altri ballerini.

Amici 2017 Ed. 16, Raffaella esce dalla scuola.

Raffaella si esibisce per un posto nella squadra di Amici 2017 Ed 16 con dei passi a due. La ragazza si esibisce prima con Marcello e poi con Stefano De Martino, ma il giudizio della commissione sulla sua esibizione non è totalmente positivo. Natalia Titova invita la ragazza ad esibirsi con uno dei suoi cavalli di battaglia, e Raffaella sceglie un tango. Il giudizio della commizzione non è positivo neanche stavolta, e non capiscono perché Raffaella non si esibita in qualcosa che è “nelle sue corde”. La ragazza viene eliminata, con giudizio unanime dei professori.