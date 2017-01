Beautiful – le anticipazioni: tutte le trame di sabato 14, lunedì 16 e martedì 17 gennaio 2017. «Liam fa da sponda a Katie». Attraverso le anticipazioni di Beautiful abbiamo visto quanto Liam Spencer si stia preoccupando per la reazione di Katie di fronte all’evidenza della relazione in corso tra suo marito Bill e sua sorella Brooke. E in effetti la Logan si è di nuovo data al bere come non mai, ma sappiamo che il giovane Spencer teme anche di peggio. Katie, avendo percepito la sensibilità di Liam verso il suo problema, va da lui in lacrime – disperata – e lo supplica di aiutarla.

Secondo le anticipazioni di Beautiful – allora – Liam chiama Brooke e le chiede di recarsi urgentemente presso di loro, in modo che le due Logan possano avere un chiarimento. Ma l’attivismo di Liam ha anche un altro fronte, che è quello del suo inesausto sentimento per Steffy Forrester. Infatti il fratello di quest’ultima, Thomas, accortosi di quello che corre tra i due, chiede a Steffy se per caso non voglia riallacciare il suo rapporto con Liam, ma lei nega, affermando di amare Wyatt. Nel frattempo inizia la discussione tra Katie e la sorella e questa, sia pure a malincuore, ammette la sua relazione con Bill.