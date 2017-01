Il Segreto – le anticipazioni: tutte le trame di sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 gennaio 2017. «Eliseo scacciato dalla locanda». Attraverso le anticipazioni de Il Segreto veniamo a sapere che un giorno Rosario e Prado trovano don Anselmo a terra privo di sensi. Sottoposto a diagnosi e cura da Lucas, si scopre che il parroco è malato da non poco tempo. Eliseo non smette di comportarsi sfrontatamente anche in pubblico, al punto che Emilia si vede costretta a cacciarlo fuori dalla locanda.

Secondo le anticipazioni de il Segreto, sempre su consiglio di Emilia, che ha accolto molto cordialmente la nuova famiglia, i Mella di incontrano con Aurora a El Jaral: vogliono acquistare la tenuta. Nonostante gli escamotage di Ramiro per coprire l’assenza del fratello, Rosario inizia a sospettare del comportamento di Alfonso. Aurora tenta di ottenere per vie legali l’affidamento di Beltrán ma non riesce, quindi architetta un piano per sottrarlo alle grinfie di Francisca, ma proprio quando è pronta a metterlo in atto la nonna fa la sua comparsa al Jaral.