Caterina Balivo è la bella e simpatica conduttrice del programma di Rai 2 Detto Fatto, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle ore 14. Ogni giorno la conduttrice fa il suo ingresso sul palco di Detto Fatto con degli outfit molto graziosi ed originali. Vediamo insieme quali sono stati i bellissimi outfit scelti dalla conduttrice durante questa settimana. Lunedì 9 gennaio 2017 Caterina Balivo ha scelto di indossare dei jeans attillati, una blusa fantasia sui toni del marrone ed eleganti décolleté color argento con alto tacco a spillo. Martedì 10 gennaio 2017 la conduttrice ha fatto il suo ingresso sul palco con un originale abito corto nero con una scollatura sferica con bordino dorato abbinato a dei bellissimi stivali scamosciati bordeaux alti fin sopra il ginocchio.

Caterina Balivo, gli outfit della settimana a Detto Fatto.

Per la puntata di Detto Fatto di mercoledì 11 gennaio 2017, Caterina Balivo ha scelto un outfit di grande tendenza per questo Inverno 2017: si tratta di una salopette color vino con panta palazzo a metà ginocchio abbinata ad una camicetta con sfondo viola scuro e fantasia sui toni dell’arancio. Giovedì 12 gennaio 2017,la conduttrice ha optato per un’elegante tuta sui toni del blu elettrico che scende morbida lungo il corpo e presenta dei piccoli pois bordeaux. Per la puntata di Detto Fatto di ieri, venerdì 13 gennaio 2017, Caterina ha fatto il suo ingresso nello studio di Detto Fatto con un grazioso abito corto con sfondo sui toni del fucsia – rosso ed una fantasia sui toni del glicine. L’abito presenta dei volant sul corpetto, sia sul davanti che sul retro, per uno stile spagnoleggiante.