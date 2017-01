C’è posta per te, anticipazioni ed ospiti. Dopo un fantastico inizio sabato scorso, torna una nuova puntata di C’è posta per te, in onda sabato 14 gennaio 2017 in prima serata su Canale 5. L’appuntamento con il programma sarà come sempre molto toccante e le storie raccontate da Maria De Filippi ci terranno certamente incollati alla tv. La prima puntata di C’è posta per te, storico programma Mediaset, è andata in onda sabato scorso e gli ascolti ottenuti sono stati come sempre da record. Anche questa volta Maria può ritenersi soddisfatta del suo programma e del lavoro svolto. Le storie portate in tv ci hanno sicuramente fatto riflettere e talvolta sorridere e come ogni anno non è mancato il super ospite d’eccezione; nella prima puntata di C’è posta per te è stato protagonista l’attore Richard Madden, noto per aver preso parte alla serie I Medici.

C’è posta per te, anticipazioni: ospiti in studio Il Volo e Gabriel Garko.

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali anche questa nuova puntata di C’è posta per te, in onda in prima serata su Canale 5 sabato 14 gennaio 2017, sarà ricca di ospiti. Le storie, raccontate da una splendida Maria De Filippi, ci faranno sicuramente emozionare, anche grazie al contributo di personaggi del mondo dello spettacolo. Secondo le ultime anticipazioni saranno presenti in studio l’attore Gabriel Garko e il trio tutto italiano, Il Volo, anche se non sappiamo ancora di quali storie saranno protagonisti. Per scoprirlo non ci resta che seguire una nuova puntata di C’è posta per te.