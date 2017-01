La prova del cuoco, il meglio delle ricette della settimana. Tanti spunti e ricette per la buona cucina anche questa settimana sono arrivati dalla trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 “La prova del cuoco” con Antonella Clerici. Scopriamo quali sono stati i piatti e le ricette più buone della settimana dal 9 al 13 gennaio 2017.

Antonino Esposito ha insegnato una gustosa ricetta di pizza con i trancetti ripieni di verdure e pomodorini, ideale anche per i vegetariani, realizzata con farina integrale. I primi della settimana de La prova del cuoco: insieme a Gianfranco Pascucci abbiamo imparato a cucinare i quadrucci in brodo aromatico di pesce. Gli gnocchi alla montanara la ricetta di Daniele Persegani; Anna Moroni ha preparato la zuppa di scarola e fagioli cannellini mentre Anna Serpe la sua pasta e patate con la provola filante. Tra le ricette di pasta di Anna Moroni questa settimana a La prova del cuoco abbiamo visto anche il timballo di carciofi con i bucatini.

Tra i secondi di questa settimana a La prova del cuoco anche il polpettone ricco realizzato da Alessandra Spisni, la sfoglia croccante con i cardi e il prosciutto culatello di Sergio Barzetti e il tacchino alle mele di Anna Moroni. Hiro Shoda ha realizzato le elegantissime uova in cocotte mentre Fabrizio Nonis ci ha svelato come recuperare l’arrosto già cotto. Tanti anche i dolci realizzati a La prova del cuoco questa settimana: la montagna golosa di Nat Cattelani, la torta slava di Anna Moroni, le creazioni in pasta di zucchero di Molly e il bacio arancia gianduia di Guido Castagna.