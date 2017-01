Collezione inverno 2017: le proposte del marchio Stefanel per le cerimonie. Quando giunge l’invito a una cerimonia religiosa nelle donne nasce una vera e propria sfida con lo stile. Ogni donna desidera apparire al top senza sfociare nello sfarzo. Il marchio Stefanel per vestire le donne nel grande giorno della partecipazione a delle cerimonie propone una linea caratterizzata da capi classici rivisitati mixando materiali innovativi, colori e dettagli di carattere. Per questi mesi freddi il brand punta su creazioni originali in forme dinamiche e contemporanee. La stagione invernale firmata dalla griffe si riempie di capi femminili e romantici, creazioni spesso abbellite da ricami eleganti in pizzo, da dettagli in micro jacquards lurex e da stampe floreali ispirate alla moda orientale. Alle stampe floreali la griffe affianca quelle a righe, grandi fasce bicolor che scorrono lungo i capi di maglieria e le giacche.

Collezione inverno 2017: le proposte del marchio Cannella.

Sobria, elegante e funzionale, la collezione abbigliamento firmata Cannella. Gli abiti sono declinati in colori tipici della stagione, come il nero, il blu, il grigio e il borgogna. Pizzi, ricami, volant e fiocchi impreziosiscono gli abiti, a volte di tonalità in contrasto con il resto dell’abito. Non mancano le righe e l’effetto fantasia che veste abiti e pantaloni. A definire la silhouette non mancano sugli abiti cinturoni in raso o in con dettagli metallici. Il lucido del velluto nero renderà in tutto più chic.

Collezione inverno 2017: il brand Twin Set e le proposte da cerimonia.

Il brand Twin Set propone abiti traforati, con inserti in pizzo o con la forma asimmetrica, tutti i top del brand per la stagione fredda 2017, davvero versatili e funzionali. Smanicati, colorati, attillati e più morbidi, a maniche lunghe, a stampa floreale, vintage e moderni. I vestiti lunghi possono essere sia che la cerimonia si svolga di sera che di giorno. Spesso gli accessori a fare la differenza. La collezione ne presenta molti e diversi, semplici o con paillettes, a stampa floreale, a manica lunga o senza spalline, per accontentare tutti i gusti.

Collezione inverno 2017: gli abiti da cerimonia di Luisa Spagnoli.

Gli abiti da cerimonia Luisa Spagnoli per l’inverno 2017 hanno uno stile bon ton ricercato e vantano elementi glamour e colori di tendenza. Un look senza tempo e ammaliante, che soddisfa le esigenze delle signore ma anche delle donne più giovani. Spazio ai tailleur, abiti a trapezio, jumpsuit dress ma abiti corti e lunghi arricchiti da paillettes e gemme brillanti, per risplendere durante gli eventi chic serali. Molto belli anche i tubini, alcuni dei quali impreziositi da inserti di pizzo tono su tono e arricchiti da stole, cardigan corti ma anche da mantelle trasparenti e leggere.