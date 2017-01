Pensioni oggi 14 gennaio 2017, le ultime novità. Le novità sulle pensioni ci vengono fornite dall’Inps, in particolare nel report dell’Osservatorio Inps a proposito del monitoraggio sui flussi di pensionamento, dove si nota che con l’aumento dell’età scende il numero delle pensioni del -22% nel 2016. Le nuove pensioni liquidate dall’Inps nel 2016 sono state 443.477 con un calo del 22,19% rispetto al 2015 (570.002). Nel report dell’Osservatorio Inps si ricorda anche come nell’anno siano scattati sia l’aumento dell’aspettativa di vita (4 mesi per tutti) sia i nuovi requisiti per le donne (passaggio da 63,9 anni a 65,7).

Pensioni di vecchiaia, d’invalidità e sociali, i dati Inps sui flussi di pensionamenti.

Sul fronte pensioni di vecchiaia, l’istituto di previdenza segnala un calo annuale consistente per i flussi di pensionamento di vecchiaia che diminuiscono del 30,28% (da 162.815 nuovi assegni nel 2015 a 113.500 nel 2016) e per quelli di uscita anticipata, scesi del 28,56% (da 157.522 a 112.529). Riduzioni meno consistenti si registrano per le nuove pensioni di invalidità (-15,98% a 43.423) e per quelle ai superstiti (-12,1% a 174.025). Un calo significativo viene registrato anche dai nuovi assegni sociali che passano da 48.297 a 34.411 (-28,7%).

Pensioni medie, i dati per categoria.

L’importo medio mensile di pensione nel 2016 risulta di 987 euro, identico al 2015. Il dato risulta molto diverso per le varie tipologie, con 643 euro medi per la vecchiaia, 1.929 euro medi per la pensione anticipata, 765 per l’invalidità e 657 per i nuovi assegni ai superstiti. Per i lavoratori dipendenti le nuove pensioni in media valgono 1.221 euro mentre per i coltivatori diretti sono state in media di 615 euro, per gli artigiani in uscita nel 2016 risulta di 946 euro mentre per i commercianti è stata di 911 euro. La pensione per i parasubordinati usciti nel 2016 è stata in media di 192 euro al mese. I trattamenti di questi ultimi sono basati esclusivamente sul sistema contributivo e su versamenti fatti a partire dal 1996.

Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Annamaria Furlan.

Sul fronte riforma pensioni, il segretario generale della Cisl Annamaria Furlan torna a far sentire la sua voce. “Deve partire subito la seconda fase del confronto con il governo sulla previdenza perchè questo e’ un tema serio che riguarda il futuro di tanti giovani e il presente di tanti anziani e lavoratori vicini alla pensione”. Lo ha dichiarato a Bologna a margine dell’incontro con 500 delegati dell’Emilia Romagna. Nello specifico, la Cisl, “oltre all’accordo che abbiamo fatto, chiede che si ridiscutano alcune cose assolutamente negative. Penso – ha sottolineato Furlan – a come si calcola, oggi, l’aspettativa di vita non differenziando tra lavoro e lavoro. E penso anche ai coefficienti di calcolo per chi, come i nostri giovani, andrà il pensione col tutto contributivo. Bisogna innanzitutto partire da queste esigenze”.

Pensioni e lavoro, le ultime dichiarazioni della Cisl Veneto.

Onofrio Rota, Segretario Generale Cisl Veneto, dopo la decisione della consulta sui referendum costituzionali, torna a parlare anche di lavoro, occupazione e pensioni: “Al governo e al Parlamento chiediamo anche la massima attenzione sulla occupazione giovanile, sulle politiche attive per il lavoro e l’applicazione della seconda parte dell’accordo sulle pensioni – dichiara Rota secondo quanto riporta l’agenzia Adnkronos – Aggiungo che si otterrà molto di più se tutti questi interventi verranno predisposti anche con il coinvolgimento e il confronto con le Parti Sociali. Si tratta di materie complesse che non si risolvono scelte semplicistiche ed unilaterali.”

Pensioni anticipate ed Ape, le dichiarazioni di Nannicini.

Sul fronte pensioni anticipate, il nuovo anno vedrà l’entrata in vigore dell’Ape, insieme alle altre misure. Tommaso Nannicini che ha trattato in rappresentanza dell’esecutivo con i sindacati per elaborare le nuove misure pensionistiche, non farà più parte della nuova squadra di governo, ed intervistato da Repubblica dopo la sentenza della Corte Costituzionale sui referendum presentati dalla Cgil, alla giornalista Valentina Conte gli ha chiesto “L’Ape che fine ha fatto?” ha risposto: “Volerà con il governo Gentiloni. Sarà in pista il primo maggio”.

Pensioni, le news di Susanna Camusso.

Sul fronte pensioni il leader della Cgil Susanna Camusso ha dichiarato durante un’intervista a Repubblica, nel videoforum di RepTv: “Chiederemo di continuare il confronto sulle Pensioni’. Parlando dell’attuale governo Gentiloni, la numero uno della Cgil ha chiesto un nuovo tavolo di confronto sulla riforma pensioni.

Riforma pensioni, le richieste di Maurizio Petriccioli.

Sul fronte pensioni Maurizio Petriccioli, segretario confederale della Cisl, che commentando i recenti numeri riportati dall’Osservatorio dell’Inps sul calo dei trattamenti previdenziali. “L’aumento dell’aspettativa di vita rende sempre più rigida l’età pensionabile. Con i risultati conseguiti dalla trattativa fra il Governo ed il sindacato sulle pensioni si è restituito un po’ di spazio alle scelte individuali e volontarie dei lavoratori, facendosi carico del disagio di chi ha perduto il lavoro in età anziana e non riesce a ritrovarlo, di chi svolge lavori gravosi e degli invalidi gravi”.

Per Petriccioli “con l’approvazione repentina della legge di Bilancio, a seguito della crisi di Governo, non si è potuto migliorare le misure attuative dell’intesa del 28 settembre. Ora occorre riprendere il dialogo con il Governo, per ampliare la platea delle categorie dei lavoratori coinvolti con l’Ape sociale, rimuovere gli ostacoli che ancora limitano l’accesso ai benefici ed avviare il confronto sulla “fase due” dell’intesa, per migliorare le pensioni per le generazioni future, valorizzare il lavoro di cura, sviluppare la previdenza complementare ed introdurre una pensione contributiva di garanzia per i redditi bassi”.

Pensioni, il Cumulo dei periodi assicurativi previsto nella legge di stabilità.

Le schede informative diffuse dall’Inps si occupano di spiegare le nuove misure relative alle pensioni, introdotto con la legge di stabilità, e tra queste si sono occupate anche del cumulo dei contributi. Si tratta della possibilità di cumulare i periodi assicurativi con contribuzione versata in più gestioni previdenziali per conseguire il diritto ad un’unica pensione. Il cumulo dei periodi assicurativi non comporta il versamento di oneri a carico dell’interessato né il trasferimento di contributi da una gestione all’altra. Ogni gestione che interviene nel cumulo determina, per la parte di competenza, il trattamento pro-quota in rapporto ai propri periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.

Il cumulo interessa i soggetti con contribuzione versata in due o più delle seguenti gestioni previdenziali: Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi: commercianti, artigiani, coltivatori diretti); Gestioni sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria; Gestioni esclusive dell’Assicurazione generale obbligatoria; Gestione separata; Iscritti alle casse professionali. Il cumulo può essere utilizzato per ottenere la pensione di vecchiaia, di inabilità, indiretta ai superstiti o dal 2017 per ottenere la pensione anticipata. Il cumulo è previsto anche quando siano stati già raggiunti i requisiti per il diritto a pensione in una delle gestioni per le quali è previsto il cumulo.

Ricongiunzioni in corso di pagamento.

Si può chiedere il cumulo anche nel caso si stia già pagando la ricongiunzione e si può chiedere la restituzione di quanto già versato. Questo è possibile solo qualora non sia stato pagato integralmente l’importo e non sia stata liquidata una pensione considerando i periodi oggetto di ricongiunzione. Quindi: non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l’onere è stato pagato integralmente; non è oggetto di recesso la ricongiunzione che abbia dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d’onere di ricongiunzione. L’eventuale restituzione delle rate pagate decorre dal dodicesimo mese dalla data di richiesta di rimborso, in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi.

Possono accedere alla pensione in regime di cumulo anche coloro che, prima del 1° gennaio 2017, abbiano presentato domanda di totalizzazione a condizione che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso. I dipendenti pubblici che si avvalgono della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi percepiranno l’indennità di fine servizio al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia e saranno applicate tutte le disposizioni normative vigenti a tale data.

Ti potrebbe interessare anche: Riforma Pensioni tutte le ultime novità.