Sereno variabile, anticipazioni. Sabato 14 gennaio 2017 torna su Rai 2 l’appuntamento settimanale con Sereno variabile, il programma condotto da Osvaldo Bevilacqua in onda a partire dalle ore 17.05. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questa puntata di Sereno variabile faremo tappa in Abruzzo, ed in particolare sarà Chieti la protagonista della puntata. Il nostro viaggio in questa cittadina inizierà con la scoperta delle musiche e dei balli locali, per poi proseguire in un forno dove si producono focacce e dolci tipici del luogo. Tappa culturale in questa puntata di Sereno variabile con la visita al Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo, dove ammireremo la statua del Guerriero di Capestrano, risalente al VI secolo avanti Cristo.

Sereno variabile, anticipazioni: alla scoperta di Chieti.

Secondo le ultime anticipazioni la nostra puntata di Sereno Variabile proseguirà con una visita nel centro storico di Chieti, per poi assistere ad alcune fasi dell’antica Danza del Palo Intrecciato, un tradizionale ballo proposto durante feste locali, matrimoni e a Carnevale. In questa puntata di Sereno variabile non può mancare uno sguardo alla tradizione culinaria locale; assaggeremo alcuni piatti tipici e prodotti del luogo, prima di entrare nella Sala consiliare del Comune. Qui Osvaldo verrà accolto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi, composto da ragazzi delle scuole medie, il quale una volta al mese si riunisce per discutere le problematiche della città.

L’inviata Maria Teresa Giarratano sarà invece in Piemonte. Qui visiteremo la località sciistica di Bardonecchia, in Val di Susa, da dove ci parlerà di sci, vacanze invernali, piatti tipici del luogo ed artigianato locale.