Serie A, 20° giornata: probabili formazioni, diretta tv e ultime news. La domenica di serie A, 15 gennaio 2017, si apre con Cagliari – Genoa alle 12:30. I sardi allenati da Rastelli ospitano il Genoa di Juric, in una partita tra due squadre che hanno gli stessi punti in classifica (23) e navigano in quella “zona grigia” troppo lontana dalla lotta per l’Europa League ma al sicuro rispetto alla zona retrocessione. Il Cagliari schiererà il tridente Farias-Sau-Boriello, con Joao Pedro ancora in panchina. Il Genoa risponde con Rigoni, Ocampos e Simone. Si prevedono molti gol.

Alle 15:00, si giocano cinque partite. La Lazio ospita l’Atalanta per uno scontro diretto con vista Champions tra le due sorprese del campionato. Simone Inzaghi recupera dalla squalifica Felipe Anderson e Lulic, mentre Luis Alberto agirà al posto di Keita, impegnato in Coppa d’Africa. L’Atalanta è reduce dall’eliminazione in Coppa Italia subita allo Juventus Stadium e dalla cessione di Gagliardini all’Inter, perciò Gasperini deve reinventare la formazione. Freuler e Grassi sostituiranno il neointerista e Kessie, mentre Kurtic agirà alle spalle di Gomez e Petagna.

La Roma giocherà a Udine, in una trasferta delicata. Spalletti è senza Salah, Perotti (infortunio al polpaccio), Florenzi e gli squalificati De Rossi e Rudiger, che saranno sostituiti da Paredes e Juan Jesus. Del Neri schiererà Jankto, promosso dopo l’ottima prova con l’Inte, e il tridente offensivo De Paul-Zapata-Thereau. I friulani sono reduci dalla sconfitta interna con l’Inter, mentre i giallorossi hanno espugnato Genova una settimana fa. Impegno agevole per il Napoli, che ospita il fanalino di coda Pescara. La squadra di Oddo non ha mai vinto sul campo in serie A, ma è stata rivitalizzata dal mercato invernale: Gilardino esordirà come titolare, al fianco di Caprari. Formazione tipo per Sarri, ma non dovrebbero farcela Strinic e Chiriches.

Chiudono il pomeriggio di serie A Sassuolo – Palermo e Sampdoria – Empoli, due match dove sono favorite nettamente le squadre di casa. Il posticipo delle 20:45 è Fiorentina – Juventus, grande classico del calcio italiano. Per Sousa c’è il dubbio Borja Valero a centocampo (distorsione alla caviglia); per Allegri scelte obbligata di modulo perché mancheranno Lichtsteiner e Dani Alves, quindi spazio al 3-5-2 con Cuadrado esterno. Rientra Bonucci al centro della BBC con Barzagli e Chiellini. Pjanic dovrebbe partire dalla panchina, per rifiatare. L’ultima partita della 20° giornata è Torino – Milan di lunedì 16 gennaio 2017.

Diretta tv: Cagliari – Genoa (Sky Calcio 1), Udinese – Roma (Sky Calcio e Premium Sport), Napoli – Pescara (Sky Calcio e Premium Sport), Lazio – Atalanta (Sky Calcio e Premium Sport), Sampdoria – Empoli (Sky Calcio), Sassuolo – Palermo (Sky Calcio), Fiorentina – Juventus (Sky Calcio e Premium Sport).