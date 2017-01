Verissimo anticipazioni e news: Bosco de Il Segreto ospite della puntata di sabato 14 gennaio 2017. Ancora un pomeriggio in compagnia di Silvia Toffanin e delle sue interviste ai personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione, dello sport e della musica. La puntata di oggi è particolarmente intensa e densa di personaggi dello showbiz. Primo fra tutti Francisco Ortiz, l’interprete di Bosco Castro ne Il Segreto.

«Il ‘ragazzo selvaggio’ da Silvia Toffanin!». Verissimo anticipazioni e news: Bosco de Il Segreto ospite della puntata di sabato 14 gennaio 2017.

Dà inizio alla sequenza degli ospiti un grande protagonista de Il Segreto che è ormai arrivato al capolinea: si tratta di Bosco, interpretato da Francisco Ortiz. Secondo le news e anticipazioni di Verissimo, l’attore racconta a Silvia che Il 2017 per lui è iniziato benissimo perché sta facendo molto teatro. Ma per i fan de Il Segreto la fine di Bosco è stata altamente drannatica. Una vera tragedia. La scena della morte è stata anche l’ultima scena regiostrata. Quanto a Francisca il suo problema è la veemenza. Sarà presto anche lei ospite a Verissimo. Ha insegnato relax e precisione, ed è sempre un esempio per chi lavora per lei. Il complimento più bello di donna ricevuto da Ortiz da una donna? «Bellissimo», ma anche altro che… non riportiamo! E la sua fidanzata, Carlota Baró (Mariana) è gelosa? No! Anzi, lei ha più fan di lui! Si ripercorre la storia di Bosco, condizionata dalla perdita della madre Pepa alla nascita, e da un’infanzia terribile. Complicato, affascinanante, ricco di luci e ombre, ma con un solo vero amore: Inès Mendizábal. Dopo la straziante perdita della sua amata, l’incontro con la tata del piccolo Beltrán sembrava portare un po’ di consolazione nella sua vita, ma in realtà Berta, dopo Amalia, si rivela l’ennesimo appuntamento con la follia di una donna.