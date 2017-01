Verissimo news: Sandra Cervera – Emilia de Il Segreto – ospite della puntata di sabato 14 gennaio 2017. Abbiamo visto attraverso le news e le anticipazioni di verissimo che i primi tra gli ospiti indicati nella scaletta della puntata di Verissimo di sabato 14 gennaio 2017 saranno Francisco Ortiz e Sandra Cervera, i due attori che nella soap opera Il Segreto interpretano rispettivamente il personaggio di Bosco e di Emilia. Abbiamo già parlato in un articolo precedente di Francisco Ortiz – vediamo ora quali emozionanti anticipazioni ha portato in trasmissione Emilia!

«Emilia dopo il tradimento di Alfonso!». Verissimo anticipazioni e news: Sandra Cervera de Il Segreto ospite della puntata di sabato 14 gennaio 2017.

Sandra Cervera è tornata nello studio di Verissimo per raccontare a Silvia Toffanin – con la quale è in grande sintonia e amicizia – alcune super anticipazioni esclusive sui nuovi episodi della soap spagnola Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo). Emilia si presenta in trasmissione con uno splendido vestito giallo che, incorniciando meravigliosamente il suo incarnato, la fa sembrare veramente come ‘un raggio di sole‘, come commenta entusiasticamente Silvia. Inoltre l’attrice ha risposto alle domande dei fan che la seguono ormai da anni. La Cervera è stata ospite del programma Mediaset circa tre mesi prima che lo facesse Fernando Coronado, il suo ‘compagno di set’. Coronado è un attore con il quale Sandra è molto affiatata. Affrontare insieme le scene del tradimento di Alfonso è stato molto impegnativo, e sconvolgente sul piano emotivo, ma per entrambi gli attori è stato un momento di grande crescita. Ai fan che le hanno chiesto se nella sua vita privata avrebbe perdonato un tradimento del genere, la risposta della Cervera è stata un perentorio “no“!