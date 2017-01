Verissimo anticipazioni e news: tanti ospiti nella puntata di sabato 14 gennaio 2017. Gli ospiti de Il Segreto, non sono stati quelli dell’unica fiction di cui si è parlato nella puntata di Verissimo di sabato 14 gennaio 2017. Ospiti della trasmissione, infatti, sono stati anche Federica Nargi, Anna Galiena e Massimiliano Morra, attori nella ripresa della serie di Mediaset – che anche Silvia Toffanin ha definito ‘cult’ – Il Bello delle Donne…alcuni anni dopo. In particolare, la Nargi ha concesso a Silvia Toffanin la ‘prima intervista dopo la nascita della figlia’, confermando le anticipazioni date dall’ufficio stampa di Mediaset.

«Iacchetti a fianco agli ‘homeless’». Verissimo anticipazioni e news: tanti ospiti dalla Toffanin sabato 14 gennaio 2017.

Tuttavia – come ci illustrano le news di Verissimo – l’ex velina Federica Nargi non è stato l’unico volto associato al programma di inchieste di Antonio Ricci. Attesissimo in studio, infatti, è arrivato anche Enzo Iacchetti, uno dei conduttori storici di Striscia la Notizia. Nell’ultimo periodo Iacchetti sta presentando il di nuovo il tg satirico di Canale 5 insieme ad Ezio Greggio, in questi giorni lavora in teatro, ed è in TV anche come testimonial di un progetto solidale dedicato agli ‘Homeless‘, i cosiddetti ‘Senza fissa dimora’. Parlando della sua attività sociale, e del suo senso dell’amicizia che va vissuta nella vita reale, e non sui cosiddetti ‘social’, Iacchetti ha fatto delle suggestive e toccanti rievocazioni, in particolare quelle relative al suo rapporto di amicizia con Lucio Dalla.

«Gerry Scotti, un ‘amico vero’». Verissimo anticipazioni e news: tanti ospiti dalla Toffanin sabato 14 gennaio 2017.

Altro grande amico, amico vero di Enzo Iacchetti – al punto che va ai suoi spettacoli teatrali acquistando il biglietto, come entrambi hanno ricordato – è Gerry Scotti, anch’egli molto atteso da parte del pubblico, che – ovviamente insieme alla Toffanin – ha tributato una calorosissima accoglienza al suo super ospite di puntata. Mancano ormai meno di 24 ore dal ‘passaggio di testimone’ tra il ‘suo’ Caduta Libera e la nuova edizione di Avanti un altro con Paolo Bonolis. Molto coinvolta emotivamente nelle interviste a Iacchetti e a Scotti, Silvia Toffanin lo è stata anche in quelle alla rivelazione rap dell’anno, Fabio Rovazzi, e soprattutto alla showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Claudia Galanti. Quest’ultima ha rievocato le sue tristi e sfortunate vicende della sua vita familiare, non senza qualche lacrima, condivisa dalla conduttrice del programma.