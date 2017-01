Amnistia e indulto: le ultime news ad oggi 15 gennaio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi. Continua la battaglia dei Radicali italiani per l’amnistia e l’indulto e la lotta non violenta per la sensibilizzazione dell’opinione pubblica per il rispetto dei diritti umani. Le ultime news sul fronte carceri ancora una volta hanno ad oggetto un suicidio, realtà purtroppo non nuova nel panorama penitenziario italiano.

Carceri e detenuti: le news di oggi.

A Taranto, secondo quanto riportato da Repubblica, si sarebbe impiccato un detenuto di 59 anni. Il suicidio sarebbe già il quarto in italia dall’inizio del 2017. L’uomo ha lasciato un biglietto parlando di complotto. “Nel 2016 ci sono stati circa 50 suicidi nelle carceri italiane” ha dichiarato Donato Capece, segretario generale del sindacato autonomo di polizia. “Chi sta meditando l’insano gesto – spiega Capece – elude il controllo dei compagni di cella e la sorveglianza del personale e riesce a metterlo in pratica. In alcuni casi, come a Trieste, siamo riusciti a intervenire in tempo”. Una situazione difficile quella del carcere di Taranto, dove ancora si vive una situazione di sovraffollamento della popolazione carceraria e la carenza di personale di polizia penitenziaria.

A Bologna, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, vi sarebbero invece notevoli segnali di radicalizzazione mostrati da alcuni detenuti. “Barbe lunghe, rifiuto di spazi comuni, di cibi e bevande come la Coca Cola e poi, naturalmente, l’esultanza dopo le stragi dell’ultimo anno: sono i primi segnali che un detenuto in cella è a rischio radicalizzazione” si legge sul Corriere che spiega come questi comportamenti siano stati rilevati dagli agenti della penitenziaria in almeno una decina di detenuti. Da non dimenticare come “Anis Amri, l’attentatore di Berlino, ha fatto il salto di qualità verso la radicalizzazione proprio mentre era in prigione in Italia”. Segnali da non confondere con altri comportamenti ma da studiare attentamente per evitare fenomeni di radicalizzazione pericolosi.

