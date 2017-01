Anticipazioni Il Segreto, le news e la trama dell’episodio di prima serata di domenica 15 gennaio 2015. «Il coup de théâtre della Montenegro!» Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Candela,viste le precarie condizioni di salute di don Anselmo, decide di prendersi cura di lui, mentre – con un teatrale colpo di scena – Francisca va al Jaral ad annunciare che ha deciso di cedere la custodia del piccolo Beltrán ad Aurora!

Secondo le anticipazioni e le trame de Il Segreto Santacruz, raggiunge – almeno in apparenza – un inatteso accordo con Eliseo. In seguito quest’ultimo va da Sol e le dichiara di essere davvero innamorato di lei! Francisca chiede ad Aurora una contropartita: vuole acquistare El Jaral! La Castro, tuttavia, sostiene di aver intenzione di chiudere la trattativa con la nuova famiglia stabilitasi a Puente Viejo: i Mella. Alla fine Aurora parte per Parigi portando con sé Beltrán! La Montenegro allora va dai Mella per propor loro un nuovo accordo. Emilia e Alfonso hanno un acceso diverbio. Castaneda arriva ad accusare la donna di avere rapporti adulteri con Cesar e di essere quindi una poco di buono!