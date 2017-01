Tempesta d’Amore le anticipazioni e tutte le trame di domenica 15, lunedì 16 e martedì 17 gennaio 2017. «Tina alla ricerca di Oskar». Scopriamo attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore (Sturm der Liebe) che Tina è preoccupata per un frammentario messaggio che ha ricevuto da Oskar. Si mette subito in cammino per rintracciarlo, e quando lo trova chiama il Soccorso Alpino che tuttavia tarda ad arrivare. Al che Adrian e Michael decidono di intervenire prima che la situazione possa aggravarsi ulteriormente: il giovane potrebbe morire!

«La parata delle auto d’epoca» Tempesta d’Amore le anticipazioni e le trame di domenica 8, lunedì 9 e martedì 10 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni di Tempesta d’Amore André manca di parola a Friedrich trascurando di chiedere i permessi per la parata delle auto d’epoca, come invece gli aveva promesso. Stahl giura che la passerà liscia. Intanto Desirée diventa gelosa di Clara, che è riuscita a ritagliarsi un po’ di tempo per stare in compagnia di Adrian. Al che la Bramigk sceglie il gioco sporco: appena è sola con il suo uomo, prende a sparlare della sua amica!