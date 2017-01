Belen Rodriguez, Michelle Hunziker, Elisabetta Canalis: ultime news gossip ad oggi

Belen Rodriguez, Michelle Hunzike e Elisabetta Canalis, le ultime news di gossip. Scopriamo anche questo weekend le ultime news di gossip su tre showgirl tra le più amate della tv: Belèn Rodriguez, Elisabetta Canalis e Michelle Hunziker. Belèn sul social Instagram posta le sue foto insieme al piccolo Santiago con dolcissime dediche: “Tu la mia gioia infinita” scrive la mamma al suo Santi e posta anche una foto dove dedica una “Linguaccia per tutti”.

Ultime notizie: Belèn, Michelle Hunziker ed Elisabetta Canalis.

Belèn Rodriguez ha definitivamente chiarito con una foto da 40mila like che il suo uomo è Andrea Iannone e pare proprio essere molto innamorata. Elisabetta Canalis insieme all’amica Maddalena Corvaglia posta una foto con lo sfondo di un lupo e la scritta: “Grrrrrrr grrrr” ma anche uno scatto che fa pensare ai suoi prossimi progetti. “Pensando alle sfide che ci aspettano in questo nuovo anno ringrazio tutte le persone che credono in me , Maddalenacorvaglia e nel nostro progetto…”. “Buona splendida domenica a tutti!!!” è l’augurio della dolcissima Michelle Hunziker…