Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni della puntata del 22 gennaio 2017: Monica e Gabriele, sarà amore?

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di stasera, 15 gennaio 2017. Stasera andrà in onda su Rai 1 la terza puntata di Che Dio ci aiuti 4, la seguitissima fiction con Elena Sofia Ricci e Francesca Chiellimi. Vediamo le anticipazioni della puntata di stasera, 15 gennaio, e di domenica prossima, 22 gennaio 2017 di Che Dio ci aiuti 4. Secondo le anticipazioni ufficiali stasera, 15 gennaio 2017, a Che Dio ci aiuti 4 vedremo Azzurra provare ad avvicinarsi alla figlia Emma. Azzurra propone alla ragazza di accompagnarla a fare shopping: non c’è niente di meglio che un sereno pomeriggio di acquisti per avvicinare due donne! Ma non tutto va come Azzurra aveva immaginato: quella che doveva essere un’esperienza positiva prende una piega diversa. Azzurra, infatti, non ha ancora fatto del tutto i conti con il suo passato, che spesso la tormenta… A Che Dio ci aiuti 4 Suor Angela, intanto, cerca di aiutare Bruno, il padre di un bambino malato di leucemia che attende un midollo compatibile per poter essere operato e sperare, quindi, nella guarigione.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di domenica 22 gennaio 2017.

Domenica 22 gennaio 2017, secondo le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4, in convento arriva una nuova ragazza, Serena. La ragazza non ha un passato facile, e arriva a prendere la terribile decisione di volersi togliere la vita… Questa scelta fa riflettere sia Azzurra che Emma: entrambe fanno i conti con i propri fantasmi. Monica, intanto, è sempre di più convinta che Gabriele sia l’uomo della sua vita, e cerca di farsi invitare per andare a cena fuori.