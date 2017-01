Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni di stasera, 15 gennaio 2017: Azzurra cerca di avvicinarsi ad Emma

Stasera, domenica 15 gennaio 2017, su Rai 1 va in onda la terza puntata della fiction Che Dio ci aiuti 4. Prima di dare uno sguardo alle anticipazioni ufficiali, facciamo un rapido punto della situazione. Nelle scorse puntate di Che Dio ci aiuti 4 abbiamo assistito a diversi avvenimenti e colpi di scena. Azzurra e Guido si sono finalmente sposati, ma Guido, subito dopo le nozze, è dovuto partire per Londra, mentre Azzurra potrà raggiungerlo solo dopo sei mesi, a conclusione del suo tirocinio. Azzurra, prima delle nozze, era triste e pensierosa: la ragazza è tormentata dal suo passato, e pensa alla sua bambina che, ancora in fase, ha dovuto abbandonare davanti ad un ospedale, avvolta solo da una maglietta delle Spice Girls…

Azzurra, però, non sa che la sua vita sta per cambiare: il cambiamento non riguarda solo il matrimonio, ma la ragazza ritrova la figlia abbandonata quando aveva solo 15 anni: si tratta di Emma, una ragazzina quindicenne ospite della casa famiglia in cui Azzurra fa il tirocinio. Emma ha una grave forma di diabete, e non riesce a perdonare la sua mamma che l’ha abbandonata per strada, davanti all’ospedale. La notte, però, la ragazzina dorme con la maglietta delle Spice Girls… Azzurra percepisce tutta la rabbia che la ragazzina nutre nei confronti della sua mamma, e non riesce a dirle la verità. Prova, però, ad instaurare un rapporto con lei. Cosa vedremo nella puntata di stasera, 15 gennaio 2017? Scopriamo le anticipazioni ufficiali di Che Dio ci aiuti 4.

Che Dio ci aiuti 4, le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera, 15 gennaio 2017.

Stasera, 15 gennaio 2017, andrà in onda la terza puntata di Che Dio ci aiuti 4. Vediamo quali sono le anticipazioni ufficiali della fiction. Azzurra prova ad avvicinarsi alla figlia Emma e propone di accompagnarla a fare shopping, ma quella che doveva essere un’esperienza che doveva far avvicinare madre e figlia prende una piega diversa da quello che le due avevano immaginato… Suor Angela, intanto, cerca di aiutare Bruno, il padre di un bambino leucemico in attesa di un midollo compatibile. Monica e Nico diventano amici, e chissà se quest’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcos’altro…