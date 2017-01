Che tempo che fa: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 15 gennaio 2017

Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti. Una nuova puntata di Che tempo che fa andrà in onda domenica 15 gennaio 2017 a partire dalle ore 20 su Rai 3, con la conduzione di Fabio Fazio, Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali anche in questa puntata gli ospiti saranno moltissimi, sia dal mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport. La puntata di Che tempo che fa si aprirà con l’etoile Roberto Bolle e la prima ballerina dell’American Ballet Theatre Misty Copeland. Per parlare di attualità sarò ospite il giornalista Giovanni Floris, il quale presenterà il suo nuovo romanzo Quella notte sono io. Sarà Nek il super ospite musicale e canterà un brano estratto dal suo album Unici. Ospite in studio anche il ricercatore, oncologo e immunologo Alberto Mantovani.

Che tempo che fa: anticipazioni ed ospiti, in studio Edoardo Leo e Greta Scarano.

Nella seconda parte di Che tempo che fa si siederanno al tavolo di Fabio Fazio gli ospiti fissi Nino Frassica, Fabio Volo e Gigi Marzullo. Secondo le ultime anticipazioni ritornerà anche Nek affiancato dalla sua collega Irene Grandi, mentre gli attori Edoardo Leo e Greta Scarano parleranno del nuovo film Smetto quando voglio Masterclass, al cinema da febbraio 2017. Al tavolo di Che tempo che fa si siederà anche il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo. Non potranno poi mancare gli ospiti sportivi e secondo le ultime anticipazioni in questa puntata di Che tempo che fa ci saranno anche gli schermitori Enrico e Daniele Garozzo vincitori di medaglie d’oro e d’argento alle ultime olimpiadi di Rio. Tornano al tavolo anche Orietta Berti e Vincenzo Salemme.