Detto Fatto, i tutorial della settimana dal 9 al 13 gennaio 2017

Detto Fatto, i tutorial della settimana: la moda sposa. Un’altra allegra settimana in compagnia di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 condotta da Caterina Balivo, si è conclusa. Vediamo alcuni tutorial proposti in questa settimana dal 9 al 13 gennaio 2017. Pinella Passaro è tornata a Detto Fatto per aiutare Paola, una giovane sposa, a scegliere l’abito giusto per il giorno più bello. La bellissima sposa salernitana ha chiesto degli abiti che la rendano luminosa, e Pinella ha proposto degli abiti resi luminosi da gioielli e cristalli. Il primo abito ha dei cristalli di boemia applicati ad uno ad uno sul tulle. Anche Gianni Molaro ha proposto a Detto Fatto un tutorial sulla moda sposa e ha presentato alcuni modelli della sua nuova collezione dove protagonista è uno stile ispirato alla corte di Francia di Maria Antonietta. I modelli proposti da Gianni sono molto ricchi di pizzi, di dettagli gioiello, di velate trasparenze, alcuni presentano particolari smontabili, tutti prevedono delle acconciature elaborate.

Detto Fatto, i tutorial della settimana: cucina.

Gianfranco Iervolino a Detto Fatto spiega come preparare la classica pizza fritta napoletana, una vera goduria per il palato! Cristiano Piccirillo, un giovane pizzaiolo napoletano che ha ottenuto il riconoscimento “tre rotelle” per la sua pizzeria, è al suo primo tutorial a Detto Fatto, e ha proposto una focaccia con friarielli e provola affumicata. Ilario Vinciguerra ci ha spiegato come preparare dei gustosi carciofi ripieni di carne macinata su una fonduta di formaggio Castelmagno guarniti da un’insalatina di carciofi crudi. Alessandro Servida a Detto Fatto ci ha mostrato la sua ricetta di profitterol, ma proposti con un “cambio look” elegante e raffinato.

Detto Fatto, i tutorial della settimana: make up.

Alice Venturi ha proposto un nuovo tutorial interattivo di make up. In collegamento con Alice ci sono tre ragazze, che provano ad applicare l’eyeliner da casa seguendo i suggerimenti della tutor. Alice consiglia di iniziare da metà occhio e di realizzare la linea senza allungarsi all’esterno: solo successivamente si può realizzare la codina. Alioscia ha truccato Monica, una bella manager. Alioscia ha realizzato un trucco semplice ma luminoso, e sulle labbra ha applicato una matita messa di piatto per non creare l’effetto bordatura, ed infine ha applicato un lucido color “rosa Miami”.