Domenica in: ospiti ed anticipazioni della puntata di domenica 15 gennaio 2017

Domenica in, anticipazioni ed ospiti. Una nuova puntata di Domenica in andrà in onda domenica 15 gennaio 2017 a partire dalle ore 17.05 su Rai 1. Con la conduzione di Pippo Baudo e Chiara Francini gli ospiti presenti in studio saranno molti, così come i temi che verranno trattati. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali questa puntata di Domenica in si aprirà con la presenza di Arisa, la quale presenterà i brani più importanti della sua carriera e il suo “VoceTour2017”. Arisa si racconterà inoltre in una lunga intervista attraverso la quale ripercorrerà tutti momenti salienti della sua vita pubblica e privata.

Domenica in, anticipazioni ed ospiti: in studio ci saranno Ficarra & Picone.

Secondo le ultime anticipazioni ufficiali in questa nuova puntata di Domenica in saranno presenti in studio anche gli attori e comici Ficarra & Picone, i quali presenteranno il loro il film L’ora legale, una simpaticcisima commedia che tratta il binomio sempre più attuale politica e legalità. Anche in questa puntata di Domenica in uno spazio sarà dedicato al teatro e nello specifico al musical musical Billy Elliot, ispirato all’omonimo film. Il cast proporrà nello studio di Domenica in alcune scene dello spettacolo che a breve sarà messo in scena nei principali teatri italiani.