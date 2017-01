Domenica live, anticipazioni ed ospiti: il ritorno di Barbara D’Urso domenica 15 gennaio 2017

Domenica live, anticipazioni ed ospiti. Domenica 15 gennaio 2017 tornerà finalmente una nuova puntata di Domenica live, il programma contenitore di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Domenica live ci terrà compagnia dalle 14.10 fino alle 18.45 con una lunghissima diretta ricchissima di ospiti. I temi trattati saranno molteplici e Barbara sarà accompagnata in questo lungo pomeriggio da moltissimi ospiti differenti. Questa puntata di Domenica live è la prima dopo la pausa natalizia e dopo la puntata riassuntiva di domenica scorsa, nella quale erano state mostrate tutte le interviste più belle realizzate sino ad ora.

Domenica live, anticipazioni ed ospiti: ritorna Domenica live in diretta su Canale 5.

Domenica live tornerà finalmente su Canale 5 per una lunghissima diretta, la prima dopo la pausa natalizia. Una nuova puntata di Domenica live andrà in onda domenica 15 gennaio 2017 e secondo le ultime anticipazioni gli ospiti saranno moltissimi e si occuperanno di tanti temi differenti. Immancabile la super intervista con un personaggio famoso, anche se non sono ancora trapelati i nomi degli ospiti. Si parlerà sicuramente anche di attualità, con un sipario dedicato ai fatti di cronaca degli ultimi giorni.