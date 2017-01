Giornata Internazionale del Migrante e del Rifugiato: oltre 90mila minori non accompagnati in Europa, ogni 2 min una sparizione

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato. Oggi, 15 gennaio 2017, è la Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, quest’anno dedicata ai minori. Sono moltissimi i bambini e gli adolescenti stranieri privi di figure genitoriali che ogni giorno arrivano in Italia; minori esposti a rischi di sfruttamento ed abuso, privi di qualsiasi tutela e vittime della differenza sociale, culturale e soprattutto linguistica. Stando ai dati allarmanti di Missing Children Europe, solamente nel 2015 sono arrivati in Europa più di 89 mila minori non accompagnati. Il dato veramente sconvolgente è che ogni due minuti viene segnalato un caso di sparizione. Sempre nell’anno 2015, secondo l’Europol, circa 10 mila minori sono scomparsi dopo poche ore dalla registrazione, e solo una minima parte di loro è in seguito stata ritrovata.

Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: minori vittime di violenze, abusi e sfruttamento.

In Italia, circa 5200 minori stranieri non accompagnati sono invece scomparsi nei primi sei mesi del 2016. La statistica non è ovviamente in grado di fornire un quadro preciso ed accurato della situazione in quanto non contiene indicazioni su quanti siano i minori scomparsi ancora prima di prendere contatti con le autorità o quanti di essi non siano mai stati registrati. Nella Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, dedicata quest’anno proprio ai minori, Telefono Azzurro vuole mettere in evidenza la drammatica situazione vissuta da milioni di bambini ed adolescenti che sperano di trovare in Europa un futuro migliore, scappando dai loro paesi d’origine martoriati dalle guerre.

I dati raccolti dalla linea di ascolto 116.000 sono allarmanti; i minori europei non accompagnati sono infatti le principali vittime di tratta, della criminalità organizzata, del lavoro nero e dello sfruttamento sessuale. Per cercare di evitare queste situazioni è necessario ampliare meccanismi di protezione transnazionale, rafforzando i metodi d’integrazione nei paesi d’accoglienza. Da un recente studio condotto da Missing Children Europe e dalla University of Portsmouth è infatti emerso che una delle cause di allontanamento dei minori è è proprio la lentezza e la complessità delle procedure burocratiche per l’ottenimento della protezione internazionale o del ricongiungimento familiare. E’ quindi fondamentale intervenire su questi due punti per cercare di risolvere una situazione drammatica che rischia solamente di peggiorare.