Moda Cerimonia primavera estate 2017: le proposte di Luisa Spagnoli, Twin Set, Liu Jo e Marella

Moda cerimonia primavera estate 2017: gli abiti e gli accorgimenti per prendere parte a una cerimonia. Prendere parte a una cerimonia religiosa pone molte donne in una vera e propria sfida con lo stile. Ogni donna desidera apparire al top senza sfociare nello sfarzo. Nella scelta dell’outfit, sono ammessi anche i vestiti smanicati, l’importante è evitare abiti troppo sexy come i vestiti con bretelle sottili (a sottoveste) o con spacchi profondi. La regola di base è non essere troppo appariscenti, ma spesso è anche una questione d’età. I tailleur giacca e gonna, o giacca e pantalone per alcune cerimonia vanno per la maggiore, permettendo un look chic e glamour davvero invidiabile, ponendo soprattutto particolare attenzione alla scelta degli accessori, utili per dare un tocco si colore.

Moda cerimonia primavera estate 2017: le proposte di Luisa Spagnoli.

Nella nuova collezione primavera estate 2017 il brand Luisa Spagnoli lancia proposte di giacche in maglia di lana modello corto in vita, manica a tre quarti, chiusura bottone, finte taschine frontali nella candida nuance di celeste chiaro. Elegante e molto raffinata la mantella in maglia leggera con bottoni in madreperla, con i contrasti del bianco e del nero. Molto chic la proposta dell’abito in maglia, scollo a barca, manica corta con gonna con pinces frontali e fascia in vita con fiocco.

Moda cerimonia primavera estate 2017: le proposte Twin Set.

Il brand Twin Set per la nuova collezione primavera estate 2017 ci propone abiti lunghissimi, realizzati in tessuti morbidi, estremamente chic ed eleganti, dove volant annodi e intrecci sulla schiena fungono da sovrani. Si va dal nero al rosa, dalla fantasia floreale, al rosso fino all’effetto lucido. Accanto a voile e tessuti leggeri, troviamo anche macramè e l’immancabile maglieria di qualità.

Moda cerimonia primavera estate 2017: le proposte firmate Liu Jo.

La nuova collezione primavera estate 2017 del brand Liu Jo è super chic e raffinata. La griffe italiana propone una linea di abbigliamento elegante e femminile, di tendenza e soprattutto solare in vista della bella stagione. Parliamo non solo di abiti, ma anche di giacche, top, camicie e bluse, gonne e pantaloni dalle linee essenziali e dal design pulito, soprattutto ultra-versatili da indossare in tutte le occasioni, perfette anche per cerimonie.

Collezione primavera estate 2017: le proposte per cerimonie del brand Marella.

La collezione Marella primavera/estate 2017 esplora tantissimi stili e stampe per proporre ad ogni donna qualcosa di femminile e facilmente portabile. Le proposte dei vestiti da sera, ideali anche per le cerimonie dove fantasie etniche, tropicali, floreali, geometriche, optical, quadri e righe fungono da protagonisti. Molto chic ed eleganti anche gli abiti di ispirazione maschile e altri a tema nautical.