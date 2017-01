Papa Francesco Angelus di oggi domenica 15 gennaio 2017: “Guai quando la Chiesa annuncia se stessa”

Papa Francesco, Angelus di oggi domenica 15 gennaio 2017. Tantissimi i fedeli che anche questa domenica in Piazza San Pietro hanno seguito l’Angelus Domini di Papa Francesco. Bergoglio, citando l’episodio evangelico del Battista che presenta Gesù come “agnello di Dio”, ha parlato del ruolo della chiesa a cui oggi spetta ripercorrere le orme di Giovanni Battista annunciando Gesù. Il Papa ha dedicato un pensiero anche ai migranti nella Giornata Mondiale ad essi dedicata.

“Gesù – ha detto Papa Francesco oggi nella preghiera dell’Angelus Domini – è il Messia, ma non con la potenza di questo mondo bensì come agnello di Dio che prende su di sé e toglie il peccato del mondo. Così Giovanni lo indica alla gente e ai suoi discepoli, perché aveva una numerosa cerchia di discepoli che lo avevano scelto come guida spirituale e alcuni di loro diventeranno discepoli di Gesù, conosciamo bene il loro nome: Simone, Andrea, Giovanni, tutti pescatori come Gesù.

Cari fratelli e sorelle, perché ci siamo soffermati a lungo su questo episodio, perché è decisivo, non è un aneddoto è un fatto storico decisivo per la nostra fede e la missione della chiesa a chiamare quello che fece Giovanni Battista: indicare Gesù alla gente dicendo ecco l’agnello di Dio, Lui unico Salvatore, umile in mezzo ai peccatori. Ma è lui, non è un altro potente che viene. Queste sono le parole che noi ripetiamo quando presentiamo agnello e vino diventati sangue e corpo di Cristo e rappresenta la missione della Chiesa che non annuncia se stessa. Guai quando la Chiesa annuncia se stessa: perde la bussola, non sa dove va. La Chiesa annuncia Cristo, non porta se stessa, porta Cristo perché Lui e solo Lui salva il suo popolo dal peccato, lo libera e lo guida verso la libertà.

Oggi è la Giornata Mondiale del Migrante e del rifugiato. Pensiamo ai migranti minori vulnerabili e senza voce, i piccoli fratelli esposti a tanti pericoli e vi dico, ne sono tanti. E’ necessario adottare ogni possibile misura per garantire ai minori migranti la protezione e difesa e la loro integrazione. (…) Ricordiamoci che anche noi siamo forestieri”.