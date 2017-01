Pensioni oggi 15 gennaio 2017: le novità su pensioni anticipate, Inps, usuranti, quattordicesime, rimborsi, rivalutazioni

Pensioni oggi 15 gennaio 2017, le novità. Le novità sulle pensioni sono state illustrate dall’Inps nelle schede informative diffuse nei giorni scorsi. Si tratta di documenti di sintesi che hanno ad oggetto le novità introdotte dalla legge di stabilità 2017. In particolare per quel che attiene alle quattordicesima sulle pensioni, l’Inps precisa che si tratta di una somma aggiuntiva corrisposta a luglio di ciascun anno dall’INPS ai pensionati con età di almeno 64 anni e con un reddito complessivo fino a un massimo di 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per l’anno 2016 reddito max €. 13.049,14). Sul fronte pensioni, la legge di bilancio 2017 ha: esteso il diritto alla somma aggiuntiva, nella misura prevista fino al 2016, a coloro che hanno un reddito compreso tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti; incrementato l’importo della somma aggiuntiva spettante a coloro che hanno un reddito complessivo pari o inferiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

Pensioni e quattordicesime: modalità di conferimento.

La somma aggiuntiva è riconosciuta d’ufficio quando tutte le condizioni prescritte dalla legge siano state verificate: non è, quindi, richiesta alcuna domanda. La prestazione viene liquidata sulla rata pensionistica di luglio, per coloro che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 luglio dell’anno di riferimento; per coloro che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto in poi, la corresponsione sarà effettuata con una successiva elaborazione sulla rata di dicembre dell’anno di riferimento.

Pensioni, la restituzione di contributi versati.

Sul fronte pensioni e contributi, l’agenzia Adnkronos riprende un approfondimento realizzato dal sito Laleggepertutti.it’, che si occupa di analizzare la possibilità di richiedere all’Inps i contributi versati senza che non abbiano dato luogo alla pensione. Per quanto riguarda la possibilità di restituzione dei contributi versati presso la Gestione Separata, in base al cosiddetto Decreto attuativo Legge Dini è preclusa dall’aprile 2001. La norma, difatti, è l’unica fonte che consentiva, la restituzione dei contributi accreditati nella Gestione Separata, che era possibile per la durata di un quinquennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno 1996, per coloro che risultavano già pensionati o iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1 aprile 1996, per coloro che non risultavano iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie.la possibilità si riferiva esclusivamente, per i non iscritti alla previdenza entro il 31 dicembre 1995, cioè per coloro che hanno versato il primo contributo nel 1996, a chi aveva compito 60 anni di età entro il 1 aprile 1996. Lo scopo della normativa era quello di consentire di riavere indietro i contributi a chi, già in avanti con gli anni, avesse effettuato l’iscrizione alla Gestione Separata senza ottenere il diritto ad alcuna pensione. Attualmente non esistono più normative che prevedono la restituzione dei contributi, ma solo la possibilità per coloro che abbiano versato pochi contributi nella Gestione Separata e posseggano già un’altra pensione, di recuperarli, nel tempo, sotto forma di pensione supplementare.

Rivalutazioni pensioni, ultime news.

Sul fronte rivalutazioni pensioni, il sito La legge per tutti si occupa anche della restituzione degli arretrati della pensione ed applicazione di rivalutazioni minime. Coloro che speravano che la norma attuativa della nota sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittimo blocco delle rivalutazioni delle pensioni più alte, portasse alla restituzione di un bel gruzzolo, rimarranno delusi. A seguito della dichiarazione d’illegittimità del blocco delle perequazioni delle pensioni (operato dalla Legge Fornero a partire dal 2012), difatti, il decreto attuativo della sentenza della Corte Costituzionale non ha pienamente realizzato quanto disposto dalla sentenza stessa. Il decreto, in particolare, ha disposto esclusivamente il riconoscimento degli arretrati e non la ricostituzione del trattamento pensionistico. L’applicazione della rivalutazione è decrescente al crescere del trattamento pensionistico: sono difatti sono stati previsti quattro scaglioni di importi ai quali applicare (all’intero trattamento e non alle fasce di importo) la relativa percentuale di adeguamento all’indice Foi (indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati).

Pensioni anticipate e beneficio per gli addetti ai lavori usuranti.

Sul fronte pensioni anticipate, in particolare degli addetti ai lavori usuranti, l’Inps ha confermato che sarà estesa a chi svolge attività usuranti la pensione anticipata 2017 a 61 anni e 7 mesi. Rientrano in questa categoria mansioni pesanti e turni notturni. L’anticipo di un anno della pensione si deve all’abolizione della finestra mobile (che ricordiamo è variabile da 12 a 18 mesi). È necessario ricordare che per potere andare in pensione a 61 anni e 7 mesi è assolutamente indispensabile avere un minimo di 35 anni di contributi. Altra novità riguarda i requisiti anagrafici: a partire dal primo gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2026 non saranno più adeguati alle aspettative di vita Istat.L’Inps ricorda che la domanda per la pensione usuranti 2017 va presentata entro il prossimo primo marzo. Coloro che invece matureranno i requisiti agevolati nel 2018 dovranno inoltrare domanda entro il primo maggio 2017.

Pensioni anticipate dei lavoratori usuranti, le novità della Legge di Bilancio 2017.

Sul fronte pensioni anticipate la legge di stabilità prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata con requisiti agevolati prevista per i lavoratori pubblici o privati che svolgono attività lavorative particolarmente faticose e pesanti, definite usuranti. Tale beneficio si rivolge in particolare ai lavoratori: a) impegnati in mansioni particolarmente usuranti b) notturni a turni e/o per l’intero anno c) addetti alla cosiddetta “linea catena” d) conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo. Per mansioni particolarmente usuranti si intendono: “Lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo; “lavori nelle cave”, mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentali; “lavori nelle gallerie”, mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento “lavori in cassoni ad aria compressa”; “lavori svolti dai palombari”; “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale; “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio; “lavori espletati in spazi ristretti” e in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte.

Pensioni anticipate usuranti: i requisiti.

Per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati occorre che l’attività usurante sia svolta per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni di lavoro o per almeno metà della vita lavorativa complessiva. Dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono: per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta “linea catena”, conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno. Per i dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni e per gli autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

Per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno sono per i dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni e per gli autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno. Se dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni mentre se autonomi quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni. Coloro che svolgono attività usurante e hanno i requisiti per ottenere il beneficio previsto per i lavoratori precoci possono ottenere la pensione anticipata con 41 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.

Pensioni anticipate usuranti e speranza di vita.

Ai requisiti agevolati per accedere alla pensione anticipata non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. Per ottenere la pensione anticipata con i requisiti agevolati, è necessario che venga riconosciuto il beneficio per lavoratori addetti ad attività lavorative particolarmente faticose e pesanti. La domanda di accesso al beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate all’Inps territorialmente competente: entro il 1º marzo 2017 qualora i requisiti agevolati siano maturati nel corso del 2017 – entro il 1º maggio dell’anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018 (ad esempio: se i requisiti saranno maturati nel 2018 la domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2017).

Pensioni anticipate per gli usuranti: decorrenza.

L’Inps comunica all’interessato, in caso di accoglimento della domanda di accesso al beneficio, la prima decorrenza utile della pensione. Per accedere al trattamento pensionistico è necessario che l’interessato presenti domanda di pensione, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge (es. cessazione del rapporto di lavoro dipendente). Dal 1° gennaio 2017, ai trattamenti pensionistici da liquidare in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti non si applicano le c.d. “finestre mobili” (ossia il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, o di 18 mesi, per i lavoratori autonomi, dal perfezionamento dei requisiti).

