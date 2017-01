Quelli che il calcio: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 15 gennaio 2017

Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti. Domenica 15 gennaio 2016 torna una nuova puntata di Quelli che il calcio in diretta a partire dalle 13.45 su Rai2 con la conduzione di Nicola Savino della Gialappa’s Band. Come sempre, alla postazione tecnica, Emanuele Dotto in compagnia di Sarah Castellana. Ad occuparsi della parte social e del web ci sarà invece Melissa Greta Marchetto. Secondo le ultime anticipazioni gli ospiti in studio saranno Paolo Casarin, Diego Abatantuono, Eleonora Pedron, Carlo Nesti, Massimo Orlando. Il super ospite di questa puntata di Quelli che il calcio, sarà secondo le ultime anticipazioni ufficiali Fabio Rovazzi il quale presenterà il suo nuovo singolo Tutto molto interessante, già disco di platino.

Quelli che il calcio, anticipazioni: tutti i collegamenti in diretta dagli stadi.

Torna una nuova puntata di Quelli che il calcio per seguire insieme tutte le partite di serie A. Secondo le ultime anticipazioni anche questa settimana ci saranno gli sketch comici di Ubaldo Pantani, Max Giusti ed Edoardo Ferrario .In collegamento da Londra Mia Ceran si metterà sulle tracce degli allenatori di calcio italiani che hanno fatto fortuna in Inghilterra, come Antonio Conte e Claudio Ranieri. Non potranno di certo mancare i collegamenti in diretta dagli stadi. Secondo le ultime anticipazioni per l’anticipo Cagliari – Genoa ci sarà Flavio Soriga; per Lazio – Atalanta ci saranno Jessica Melena, Anna Falchi e Gianpaolo Bellini; per Napoli – Pescara seguiranno il match Luigi Necco, Massimiliano Rosolino e Lucariello; per Sassuolo – Palermo ci saranno Sara Peluso, Corrado Fortuna e Giovanni Cacioppo; per Udinese – Roma Bruno Pizzul con Stefano Fresi e Francesca Brienza; ed infine per Sampdoria – Empoli Moreno Beretta con Dario Vergassola.