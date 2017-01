Riforma pensioni. Le ultime novità ad oggi 15 gennaio 2016

Riforma delle pensioni, ultime novità. Le ultime novità sulle pensioni e l’Inps vedono un cambiamento ai vertici dell’Ente previdenziale, che ha ora un nuovo direttore generale. Dopo Massimo Cioffi, dimessosi a causa di una burrascosa convivenza con il presidente dell’Inps, Tito Boeri, Gabriella Di Michele, attuale direttore centrale entrate dell’Inps e vicepresidente di Equitalia, ha assunto l’incarico di direttore generale.

Il presidente dell’Inps in una nota ha augurato buon lavoro a Di Michele ed ha ringraziato il direttore generale facente funzioni, Vincenzo Damato “per l’ottimo e apprezzato lavoro svolto in questa difficile fase di transizione”. Il momento attuale è di grande transizione per l’Inps, impegnata in un’impegnativa riorganizzazione dell’Istituto. La necessità di una riordino è nata per volontà di Boeri a seguito dell’incorporazione di Inpdap ed Enpals.

Pensioni anticipate e lavoratori precoci. Le novità.

Le ultime novità sulle pensioni sono state analizzata da Inca Cgil, che si è soffermata sulla misura prevista per i lavoratori precoci. Nel quadro generale delle novità pensionistiche, introdotte con la legge di Bilancio 2017, la norma sui lavoratori cosiddetti “precoci”, cioè coloro i quali hanno cominciato a lavorare prima della maggiore età, per il patronato è una modifica da non sottovalutare, che accoglie, seppur parzialmente, la richiesta fortemente sostenuta dai sindacati.

L’Inca aggiunge che la norma consente che questi lavoratori, a partire dal 1° maggio prossimo, potranno andare in pensione anticipata con 41 anni di anzianità contributiva, a prescindere dall’età anagrafica; e perciò con uno sconto di un anno e dieci mesi per gli uomini e di dieci mesi per le donne rispetto al requisito richiesto alla generalità dei lavoratori (nel triennio 2016-2018 è pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi per le donne).