Risultati Serie A anticipi anticipi 20° giornata: Crotone – Bologna e Inter – Chievo

Serie A, anticipi 20° giornata: risultati finali di Crotone – Bologna (giocata alle 18:00) e Inter – Chievo (giocata alle 20:45) di ieri, sabato 14 gennaio 2016. Il Crotone perde 1-0 in casa contro il Bologna e resta inchiodato all’ultimo posto in classifica (9 punti) a pari merito col Pescara, che giocherà oggi a Napoli. Decisivo il centrocampista svizzero di origine albanese Blerim Dzemaili, che con un destro da fuori area batte Cordaz al 51’ e porta in vantaggio la squadra di Donadoni. Il Crotone non riesce a concretizzare le buone trame di gioco che riesce a creare: la sensazione è che ai calabresi manchi un centravanti d’esperienza, a differenza delle altre pretendenti per la salvezza (Gilardino a Pescara, Nestorovski a Palermo, Maccarone a Empoli). Il Bologna ottiene una pesantissima vittoria in trasferta e sale a 23 punti, a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

L’Inter centra la quinta vittoria consecutiva, ancora una volta in rimonta come una settimana fa a Udine. Al 34’ il Chievo passa in vantaggio con una bella girata in area di rigore di Sergio Pellissier (103 gol in serie A) ma l’Inter domina la partita creando molte occasioni, tutte neutralizzate da un ottimo Sorrentino. Al 70’ arriva il pareggio di Icardi, con un tocco da centravanti esperto su cross di Candreva dalla destra. All’86’ Perisic segna il gol del 2-1 con la sua classica azione: partendo da sinistra, si accentra e calcia di destro sul secondo palo.

Serie A, anticipi: risultati finali Crotone – Bologna e Inter – Chievo.

Non impeccabile la reazione di Sorrentino, poiché il tiro era abbastanza centrale. Nei minuti di recupero arriva il terzo gol dell’Inter di Eder, su assist di Palacio che approfitta di un errore difensivo di Gobbi. Ottima prova del nuovo acquisto Gagliardini, nel ruolo di mediano davanti alla difesa al fianco di Kondogbia.

L’arrivo di Pioli sta portando punti e anche un gioco convincente. L’Inter sale a 36 punti e si candida così prepotentemente per il terzo posto Champions, insieme a Napoli, Milan, Lazio e Atalanta. Si tratta di cinque squadre racchiuse in soli 5 punti, aspettando Napoli – Pescara, Lazio – Atalanta e Torino – Milan. La lotta è apertissima.