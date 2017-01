Tagli di capelli corti, medi e lunghi 2017: tutte le ultime tendenze per essere sempre alla moda!

Tagli di capelli 2017: tutte le tendenze per la primavera estate 2017. Manca ancora qualche mese all’entrata in scena della primavera state 2017 ma già compaiono le tendenze che ci accompagneranno nei clima miti. Di tagli di capelli per la prossima primavera estate 2017 ce ne sono di tutti i gusti: capelli medi, lunghi e corti. I capelli lunghi saranno voluminosi con maxi frangia, capaci di donare un look molto sensuale. Per chi ha capelli ricci un taglio corto dona un animo girly. Ancora onde morbide e scriminatura laterale ci accompagneranno nella nuova stagione sia su tagli lunghi che medi. L’effetto bagnato continuerà ad essere un must per taglio lungo e raglio corto, pettinato all’indietro in maniera clasual-chic.

Tagli di capelli 2017: le proposte per i look più alla moda.

Chi ama uno stile romantico può optare per un taglio lungo e mosso sulle lunghezze, più composto nella parte superiore. Il taglio wob biondo , ovvero un caschetto lungo, che acquisisce ancora più carattere se accompagnato da un maxi ciuffo frontale, sarà uno dei capisaldi della prossima stagione primavera estate 2017. Un look di chiara ispirazione anni ’80 con chioma riccia a effetto bagnato e frangia accontenterà i gusti delle più nostalgiche. I ricci continuano a fare tendenza, anche nella variante afro. Un’altra proposta dai richiami ’60s è il caschetto con piega in stile Beatles.