Tagli di capelli, le novità del 2017: lunghi e naturali. Lo stile di Karlie Kloss

Tagli di capelli e novità 2017. Non ci sono solo i moderni lob ed i pixie tra i tagli di capelli alla moda del 2017. Anche i tagli di capelli medio lunghi, che si fermano sulle spalle, sono uno dei trend delle prossime stagioni e conquistano il mondo dell’hairstyle con nuovi styling e proporzioni. Niente scalature eccessive ma sfilature interne per teste leggere e un mood naturale. Naturale come quello della splendida Karlie Kloss, super model ed it girl passata dal bob con frangia che l’ha resa famosa al suo nuovo taglio di capelli medio lungo.

Moda Capelli 2017: il natural style.

Il look di Karlie Kloss, realizzato dall’hairstylist delle dive Harry Josh, è perfetto anche per la primavera estate 2017 perché naturale, luminoso e chic. I capelli sono asciugati voluminosi alle radici e con le punte verso l’alto. Riga al lato, sempre con un pizzico di volume, per un risultato classy. Non solo chi ha i tagli di capelli lunghi ma anche chi ha i capelli più corti ed i caschetti può optare per un’asciugatura attenta ma naturale onde ottenere un effetto risultato ed effortless chic.