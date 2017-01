Unioni civili, riforma scuola: ultime news ad oggi 15 gennaio 2017. Il Governo è tornato al lavoro ed il premier Paolo Gentiloni dopo le dimissioni di ieri mattina ha presieduto il Consiglio dei Ministri. Le Unioni Civili sono diventate legge operativa a seguito degli ultimi tre decreti legislativi approvati dal CdM così come altre norme della Riforma Buona Scuola. Sono stati confermati tutti vertici militari.

Unioni Civili e Riforma Buona scuola: le ultime ad oggi.

“Oggi si è concluso definitivamente il percorso di attuazione della legge sulle Unioni civili. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato, in esame definitivo, i tre decreti legislativi che adeguano le norme dell’ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni; le disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso e quelle di coordinamento in materia penale” ha scritto il ministro della Giustizia Andrea Orlando su Facebook a margine del Consiglio dei ministri.

Fondamentale per la Buona Scuola l’approvazione di 8 delle 9 deleghe. Disposizioni importanti sul sostegno agli studenti disabili, il cambio delle votazioni alle elementari e gli esami di medie ed elementari, l’accesso alla professione dell’insegnamento.