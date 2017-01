Amici 2016-2017 Ed. 16, anticipazioni ed esito delle sfide. E’ tornato Amici 2016-2017 Ed. 16 in onda su Real time con il day time, che oggi, 16 gennaio 2017, ha riaperto la settimana della scuola più seguita d’Italia. Nella puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 andata in oggi si sono svolte le sfide di Francesco, Alessio e Lorenzo. I ragazzi erano finiti in sfida nell’ultima puntata di sabato scorso, dopo che i Senza piani avevano vinto la manche. Secondo le ultime anticipazioni tutti e tre i ragazzi hanno confermato il loro posto all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16. Si inizia con la sfida di Lorenzo, e a giudicarlo c’è Luciano Cannito, vecchia conoscenza del programma. Dopo aver verificato la preparazione di entrambi ritiene che Lorenzo sia più preparato ed il ragazzo prosegue il suo percorso all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16.

Amici 2016-2017 Ed. 16, anticipazioni: Alessio, Francesco e Lorenzo vincono le sfide e rimangono nella scuola.

La puntata di Amici 2016-2017 Ed. 16 di oggi 16 gennaio 2017 ha mostrato il superamento delle sfide da parte dei ragazzi che indossavano la maglia rossa. Dopo Lorenzo è il turno di Alessio, finito in sfida per un provvedimento disciplinare; il ragazzo si sfida con Alessandra ed il giudice è il presidente della Universal Alessandro Massara. Dopo un paio di brani il giudice esterno conferma la presenza di Alessio nella scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16. L’ultimo ad affrontare la sfida è Francesco, nuovo capitano della squadra degli Streghi; anche lui vince e continua il suo percorso ad Amici 2016-2017 Ed. 16. Dopo la fine delle sfide i ragazzi si recano in sala relax, dove vengono chiarite le nuove squadre. I Senza Piani sono ancora capitanati da Riccardo con Vittoria, Erik, Sebastian, Cosimo, Thomas, Shady, Elisa, Alessio e Lo Strego. Il gruppo guidato da Francesco, invece, vede in squadra Mike Bird, Michele, Giada, Marta, Valentina, Giulia, Oliviero, Lorenzo e Andreas.