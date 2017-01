Beautiful – le anticipazioni: tutte le trame di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 gennaio 2017. «Liam e Steffy: l’intervento di Thomas». Attraverso le anticipazioni di Beautiful vediamo come Thomas sia rimasto insoddisfatto del colloquio avuto con sua sorella Steffy a proposito della sua situazione con Liam Spencer. Il giovane Forrester non condivide la scelta della ragazza, e cerca ancora di parlare con lei. Secondo lui Steffy sta soffocando i suoi reali sentimenti per una scelta di obbedienza a delle pure convenzioni sociali, quale il matrimonio con Wyatt. Certo, oltre alla sollecitudine per la sua amata sorella, non è estranea alla presa di posizione di Thomas una certa ostilità che c’è sempre stata com l’altro figlio di Bill (vedi il tentativo di seduzione di Ivy fatto a suo tempo).

Secondo le anticipazioni di Beautiful – nel frattempo – Katie ascolta parola per parola la confessione che, a malincuore le sta rendendo sua sorella Brooke a proposito della relazione ancora in corso con suo cognato Bill, marito della stessa Katie! Questo tradimento non può che gettare la minore delle sorelle Logan in un’angoscia e in una disperazione ancora più profonde di quelle vissute fino a quel momento, perché ciò che veniva considerato dagli altri come una pura paranoia della donna adesso è venuto a coincidere con l’evidente realtà!