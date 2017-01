Antonella Clerici: il look in blu oggi lunedì 16 gennaio 2017 a La prova del cuoco. Anche oggi sceglie i toni del blu la conduttrice Antonella Clerici, regina del mezzogiorno con la sua trasmissione La prova del cuoco. La bionda conduttrice sceglie un outfit ormai consolidato per la sua prima puntata della settimana de La prova del cuoco: blusa in blu ampia in tessuto leggero e sotto un’altra blusa in un colore diverso di blu. A completare in look un bel paio di jeans chiari a zampa ed una collana, catena lunga.

Antonella Clerici: il look di oggi ed i “retroscena” de La prova del cuoco.

Antonella Clerici rivela che oggi nella puntata di lunedì 16 gennaio 2017 il piatto previsto da Anna Moroni era un sartù. Alla fine, per suggerimento della stessa Antonella è stato realizzato un altro piatto: i lumaconi alla boscaiola realizzati con le salsicce che in realtà spettavano alla conduttrice! Il sartù è stato comunque preparato infatti è stato preso dalle cucine per mostrarlo al pubblico. Insomma, a La prova del cuoco è tutto in diretta ed ogni tanto ci vengono svelati dei piccoli retroscena…