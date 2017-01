Caterina Balivo, il look con camicetta floreale a Detto Fatto di oggi, 17 dicembre 2017

Caterina balivo, il look a Detto Fatto di oggi, lunedì 16 gennaio 2017. Caterina Balivo torna a Detto Fatto e apre un’altra settimana ricca di rubriche e tutorial interessanti. Detto Fatto di oggi, 16 gennaio 2017, si apre con un tutorial sulla moda curvy curato da Elisa D’Ospina. che oggi ci ha spiegato come il body sia un indumento che sta bene anche alle curvy,, e ci mostra el ultime tendenze. Anche Caterina Balivo ci mostra le ultime tendenze in fatto di moda, indossando ogni giorno abiti di gran voga. A Detto Fatto di oggi, 16 gennaio 2017, la conduttrice ha scelto di indossare una camicetta con scollo simile a quello di una giacca con sfondo nero e fantasia floreale. La camicetta è abbinata con dei jeans attillati di un color grigio. A completare il look sono degli eleganti tronchetti con alto tacco a spillo.

Caterina Balivo, i capelli ed il make up a Detto Fatto di oggi, 16 gennaio 2017.

Caterina Balivo ha scelto, per la puntata di Detto Fatto di oggi 16 gennaio 2017, di portare i suoi capelli con piega liscia, per un effetto molo raffinato. Per quanto riguarda il make up, la conduttrice ha optato per un rossetto prugna e per uno smokey molto sfumato che va da toni del gricio perla a toni del grigio scuro.