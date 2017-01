Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi 16 gennaio 2017. Oggi, lunedì 16 gennaio 2017, torna Detto Fatto per iniziare in allegria una nuova settimana. Prima di vedere quali sono i tutorial proposti oggi, vediamo alcuni tutorial proposti la scorsa settimana. A Detto Fatto sono tornati Maikol Fazio e la sua assistente Francesca Bochicchio per proporre un altro utilissimo tutorial sulla difesa personale. I due, con l’aiuto di Caterina, spiegano cosa fare per difendersi nel caso in cui si stia per subire un’aggressione in un parco. Raffaello Tonon propone un tutorial sulla moda uomo. Raffaello parla del look da palestra: si consiglia di evitare le canotte, che mostrano peli e sudore. Niente maglie in acrilico, che favoriscono la sudorazione e gli odori sgradevoli. Si consiglia, inoltre, di vestirsi a cipolla.

A Detto Fatto Donna Rita Macchiavelli ci ha insegnato come vivacizzare una parete di casa utilizzando un materiale che buttiamo sempre nella spazzatura: i cartoni delle pizze da asporto! Con questi cartoni Donna Rita è riuscita a realizzare dei bellissimi quadri da appendere alla parete di casa.